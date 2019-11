GALERIA: Relembre todos os vencedores do GP de Singapura de F1

Mesmo sendo uma prova recente na Fórmula 1, O GP de Singapura, que está em sua 12ª edição, já se transformou em palco de corridas marcantes. Desde a conquista de Alonso em 2008, o circuito de rua já viu quatro vencedores diferentes, tendo dois "reis" empatados com quatro triunfos cada.

Sebastian Vettel e Lewis Hamilton estão "pau-a-pau" na disputa pela hegemonia nas ruas do circuito de Marina Bay. Além deles, Alonso e Nico Rosberg já ergueram a taça no lugar mais alto do pódio, com vantagem para o espanhol que estourou a champanhe duas vezes por lá.

Entre as equipes, ninguém venceu mais do que a Mercedes. Os alemães têm quatro triunfos na pista que supostamente favorece a Red Bull, que tem três vitórias em Singapura. Logo atrás vem a Ferrari com duas conquistas e na lanterna Renault e McLaren, que venceram uma vez cada.

Relembre todos os vencedores do GP de Marina Bay: