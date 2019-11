No dia 29 de outubro de 1995, no GP do Japão, a Benetton conquistou seu único título de construtores. Em Suzuka, a equipe alcançou a glória máxima ao fazer primeiro e terceiro colocados com Michael Schumacher e Johnny Herbert. Em 'homenagem' ao já extinto time, o Motorsport.com relembra todas as suas vitórias na Fórmula 1 na galeria especial abaixo, com direito a brilhantismo por parte do brasileiro Nelson Piquet, tricampeão mundial de F1. Confira:

Galeria Lista GP do México de 1986 1 / 27 Foto de: LAT Images Gerhard Berger, B186, BMW 1.5 L4T. Largada: 4º GP do Japão de 1989 2 / 27 Foto de: LAT Images Alessandro Nannini, B189, Ford HB 3.5 V8. Largada: 6º GP do Japão de 1990 3 / 27 Foto de: LAT Images Nelson Piquet, B190, Ford HB 3.5 V8. Largada: 6º GP da Austrália de 1990 4 / 27 Foto de: Sutton Motorsport Images Nelson Piquet, B190, Ford HB 3.5 V8. Largada: 7º GP do Canadá de 1991 5 / 27 Foto de: LAT Images Nelson Piquet, B191, Ford HB 3.5 V8. Largada: 8º GP da Bélgica de 1992 6 / 27 Foto de: Ercole Colombo Michael Schumacher, B192, Ford HB 3.5 V8. Largada: 3º GP de Portugal de 1993 7 / 27 Foto de: LAT Images Michael Schumacher, B193B, Ford HB 3.5 V8. Largada: 6º GP do Brasil 1994 8 / 27 Foto de: LAT Images Michael Schumacher, B194, Ford Zetec-R 3.5 V8. Largada: 2º GP do Pacífico de 1994 9 / 27 Foto de: LAT Images Michael Schumacher, B194, Ford Zetec-R 3.5 V8. Largada: 2º GP de San Marino de 1994 10 / 27 Foto de: LAT Images Michael Schumacher, B194, Ford Zetec-R 3.5 V8. Largada: 2º GP de Mônaco de 1994 11 / 27 Foto de: Sutton Motorsport Images Michael Schumacher, B194, Ford Zetec-R 3.5 V8. Largada: 1º GP do Canadá de 1994 12 / 27 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Michael Schumacher, B194, Ford Zetec-R 3.5 V8. Largada: 1º GP da França de 1994 13 / 27 Foto de: LAT Images Michael Schumacher, B194, Ford Zetec-R 3.5 V8. Largada: 3º GP da Hungria de 1994 14 / 27 Foto de: Sutton Motorsport Images Michael Schumacher, B194, Ford Zetec-R 3.5 V8. Largada: 1º GP da Europa de 1994 15 / 27 Foto de: LAT Images Michael Schumacher, B194, Ford Zetec-R 3.5 V8. Largada: 1º GP do Brasil de 1995 16 / 27 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Michael Schumacher, B195, Renault 3.0 V10. Largada: 2º GP da Espanha de 1995 17 / 27 Foto de: LAT Images Michael Schumacher, B195, Renault 3.0 V10. Largada: 1º GP de Mônaco de 1995 18 / 27 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Michael Schumacher, B195, Renault 3.0 V10. Largada: 2º GP da França de 1995 19 / 27 Foto de: Sutton Motorsport Images Michael Schumacher, B195, Renault 3.0 V10. Largada: 2º GP da Grã-Bretanha de 1995 20 / 27 Foto de: Sutton Motorsport Images Johnny Herbert, B195, Renault 3.0 V10. Largada: 5º GP da Alemanha de 1995 21 / 27 Foto de: LAT Images Michael Schumacher, B195, Renault 3.0 V10. Largada: 2º GP da Bélgica de 1995 22 / 27 Foto de: LAT Images Michael Schumacher, B195, Renault 3.0 V10. Largada: 16º GP da Itália de 1995 23 / 27 Foto de: LAT Images Johnny Herbert, B195, Renault 3.0 V10. Largada: 8º GP da Europa de 1995 24 / 27 Foto de: LAT Images Michael Schumacher, B195, Renault 3.0 V10. Largada: 3º GP do Pacífico de 1995 25 / 27 Foto de: LAT Images Michael Schumacher, B195, Renault 3.0 V10. Largada: 3º GP do Japão de 1995 26 / 27 Foto de: LAT Images Michael Schumacher, B195, Renault 3.0 V10. Largada: 1º GP da Alemanha de 1997 27 / 27 Foto de: LAT Images Gerhard Berger, B197, Renault 3.0 V10. Largada: 1º

