5º lugar: Damon Hill (4 filhos) 1 / 15 Foto de: LAT Images Damon Hill é pai de quatro filhos e filho do bicampeão mundial, Graham Hill. Seu pai morreu em um acidente de avião quando ele tinha apenas 15 anos de idade.

5º lugar: Damon Hill (4 filhos) 2 / 15 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Seu primeiro filho, Oliver, tem síndrome de Down. Os três primeiros vieram antes mesmo de Hill ganhar o título de 1996 com a Williams.

5º lugar: Jos Verstappen (4 filhos) 3 / 15 Outro ex-F1 com quatro filhos é Jos Verstappen. Embora, ao contrário de Hill, com mais do que uma mulher. De fato, cada um de seus filhos é de uma mulher diferente. Max Verstappen, agora piloto de F1 da Red Bull, tem duas meias-irmãs e um meio-irmão.

5º lugar: Jos Verstappen (4 filhos) 4 / 15 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Além disso, o último filho de Jos nasceu no ano passado. Portanto, Jos ainda poderá aumentar suas estatísticas.

4º lugar: Mika Hakkinen (5 filhos) 5 / 15 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Mika Hakkinen foi pai pela primeira vez relativamente tarde, aos 32 anos, depois das duas conquistas de F1. A temporada de 2000 foi a última em que Hakkinen lutaria pelo título, e perdendo para Michael Schumacher. Em 2001, o finlandês estava muito atrás das Ferraris, mas também ficou atrás de David Coulthard, seu escudeiro. Então ele saiu da categoria.

4º lugar: Mika Hakkinen (5 filhos) 6 / 15 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Em 2008, ele se divorciou de sua primeira esposa. No entanto, as alegrias da paternidade para o finlandês vieram claramente mais do que suficiente: ele agora tem cinco filhos, dois dos quais são de seu primeiro casamento e três do segundo.

4º lugar: Niki Lauda (5 filhos) 7 / 15 Foto de: LAT Images Outro pai de cinco filhos da F1 foi Niki Lauda. Em 1976, ele se casou pela primeira vez e sua esposa, Marlene, deu à luz a três filhos. Esse casamento durou até 1991, mas em 2006 o austríaco se casou novamente com uma aeromoça de sua própria companhia aérea. Em 2009, ele se tornou pai novamente, pela última vez. E ele teria sido pai apenas quatro vezes se sua segunda esposa não tivesse dado à luz a gêmeos: Max e Miyu.

3º lugar: Jody Scheckter (6 filhos) 8 / 15 Foto de: LAT Images Você ficará surpreso, mas o sul-africano Jody Scheckter, campeão da Fórmula 1 em 1979, tem seis filhos e um tipo de negócio diferente.

3º lugar: Jody Scheckter (6 filhos) 9 / 15 Foto de: LAT Images Scheckter tem sua própria fazenda no Reino Unido, onde trabalha na agricultura biodinâmica. A biodinâmica é um dos métodos para produzir alimentos orgânicos, com um toque de esoterismo. Em geral, baseia-se no fato de que os fertilizantes são naturais e comprometidos com a máxima limpeza ambiental, mas as vacas são fertilizadas pelos touros de acordo com os signos do zodíaco, e as colheitas começam de acordo com os calendários lunares. Você pode duvidar dos benefícios de tudo isso, mas em vão: Scheckter, nessa dieta, teve seis filhos de duas esposas. Infelizmente, no outono passado, sua filha de 21 anos morreu.

2º lugar: Nelson Piquet (7 filhos) 10 / 15 Daniil Kvyat entrou para uma família numerosa. Nelson Piquet ganhou reputação de playboy desde o início de sua carreira.

2º lugar: Nelson Piquet (7 filhos) 11 / 15 Foto de: GP3 Series Media Service O pai de Kelly (mãe do filho de Kvyat) foi casado três vezes. A maioria de seus filhos teve com a modelo holandesa Sylvia Tamsma. Ela é mãe de Nelsinho Piquet, Kelly e sua irmã Julia. A terceira esposa de Nelson também lhe deu dois filhos, um dos quais Pedro, que agora está na Fórmula 2.

2º lugar: Emerson Fittipaldi (7 filhos) 12 / 15 Foto de: Sutton Motorsport Images Emerson Fittipaldi se tornou pai pela última vez em 2012, quando o bicampeão de Fórmula 1 tinha 66 anos. Foi o sétimo filho após três casamentos.

2º lugar: Emerson Fittipaldi (7 filhos) 13 / 15 Foto de: Divulgacao A mais curioso é que outro filho, Emmo, nascido em 2007, já está envolvido nas corridas e, teoricamente, no futuro pode ser uma ameaça aos seus netos Pietro e Enzo, que são mais velhos que seu tio e já estão se aproximando da F1.

1º lugar: Juan Manuel Fangio 14 / 15 Foto de: LAT Images O lendário argentino tem muitos recordes. Por meio século, ele foi o único cinco vezes campeão mundial de Fórmula 1 da história, até Michael Schumacher igualar o feito em 2002. Quanto à sua vida pessoal, Fangio conseguiu vivê-la de tal maneira que seus filhos pouco aparecessem. Até agora, são apenas dois, mas ambos foram descobertos somente após a morte do lendário argentino. Oficialmente, Fangio nunca foi casado e não reconheceu um único filho. No entanto, seu relacionamento com as mulheres muitas vezes não era segredo. Com uma delas, Andrea Burr, o piloto teve um longo romance. No entanto, no processo do filho de Andrea, Oscar Espinoza, uma exumação do corpo de Fangio foi necessária para provar sua paternidade em 2015.