Lewis Hamilton larga na pole position no GP de Abu Dhabi de Fórmula 1 deste domingo, às 10h10 (Brasília), com acompanhamento em tempo real do Motorsport.com.

O britânico foi o melhor neste sábado, superando Max Verstappen, enquanto Valtteri Bottas fez o melhor tempo. No entando, o finlandês larga do fim do grid devido a uma troca de componentes em seu motor.

Veja como ficou o grid de largada para a corrida deste domingo: