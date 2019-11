GALERIA: Veja fotos do esboço do carro da Fórmula 1 para 2021

A Fórmula 1 finalmente divulgou os novos regulamentos que serão implementados na categoria a partir da temporada 2021. De acordo com a F1, as regras têm como objetivo deixar os carros mais aptos a batalhar na pista, com vistas ao equilíbrio da competição.

Também foi confirmada a introdução do teto orçamentário, que fica na casa dos US$ 175 milhões, cerca de R$ 703 milhões. Além disso, a F1 divulgou imagens de como deve ser o novo monoposto. É o que o Motorsport.com te mostra na galeria abaixo. Confira: