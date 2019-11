GALERIA: Veja o capacete de Hamilton para o GP do Brasil de F1

Hexacampeão da Fórmula 1 e amante do Brasil, Lewis Hamilton terá um capacete especial para a etapa brasileira da categoria máxima do automobilismo mundial. Disputado neste fim de semana, em Interlagos, o GP do Brasil será palco do belo casco personalizado para o britânico. Veja acima.

Mais uma vez, Hamilton coloca as cores verde e amarela no equipamento. Neste ano, a homenagem está posicionada no topo da peça, que tem o desenho da bandeira brasileira. O layout foi criado pelo designer brasileiro Raí Caldato. Veja as fotos do capacetes dos últimos anos:

Galeria Lista Capacete de Lewis Hamilton, Mercedes 1 / 4 Foto de: Mercedes AMG Capacete de Lewis Hamilton, Mercedes 2 / 4 Foto de: Mercedes AMG Capacete de Lewis Hamilton, Mercedes 3 / 4 Foto de: Mercedes AMG Capacete de Lewis Hamilton, Mercedes 4 / 4 Foto de: Mercedes AMG

Leclerc também tem casco especial para o GP do Brasil

O piloto da Ferrari é outro a prestar homenagem ao nosso País na etapa deste fim de semana. Ao contrário de Hamilton, porém, o casco de Leclerc não é exclusivo para este GP: a peça do monegasco foi feita antes da prova dos EUA e também tem a bandeira norte-americana. Veja: