GALERIA: Veja o capacete de Norris para GP do México de Fórmula 1

Lando Norris, da McLaren, usará um capacete especial no GP do México de Fórmula 1. Além do piloto da casa, Sergio Pérez, da Racing Point, o competidor britânico terá um casco personalizado na etapa do autódromo Hermanos Rodríguez. Confira acima.

Abaixo, também relembramos os outros capacetes 'únicos' utilizados pelos nomes do grid mais prestigiado do esporte a motor ao longo da temporada 2019. Veja as imagens na galeria do Motorsport.com:

