GALERIA: Veja o capacete especial de Pérez para o GP do México

Sergio Pérez, piloto mexicano da equipe Racing Point na Fórmula 1, terá um capacete especial na sua corrida natal, no GP do México, 18ª etapa da temporada 2019 da categoria máxima do automobilismo.

Com os tradicionais tons de rosa da equipe, você pode ver no topo a bandeira do México e na frente o nome do país com suas cores. Pérez mencionou que é uma edição especial e com a qual buscará a melhor posição diante de seus fãs.