GALERIA: Veja o resultado final do GP de Singapura

O GP de Singapura manteve o 100% de presença de Safety Car em toda sua história na F1 e a única punição pós-corrida foi para Antonio Giovinazzi, que por ter ficado mais próximo do que o permitido de um guindaste que estava rebocando o carro de George Russell, teve 10 segundos acrescentados ao seu tempo total de prova.

Para a sorte do italiano, Romain Grosjean estava 17 segundos atrás do piloto da Alfa Romeo, e isso não modificou a ordem final do GP de Singapura.

Confira como ficou a classificação final do GP de Singapura