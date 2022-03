GALERIA: Veja os capacetes dos pilotos para a F1 2022

Carregar reprodutor de áudio

O capacete talvez seja o objeto mais pessoal de um piloto de Fórmula 1, já que graças a ele que podemos reconhecer facilmente de quem se trata. Ao longo da história, vimos milhares de desenhos, alguns melhores do que outros, mas todos com caráter e personalidade, o que levou os fãs a associarem rapidamente algumas cores com um nome em particular.

A F1 se caracterizou por seus pilotos usando desenhos muito idênticos ou similares ao longo de suas carreiras, mas isso mudou na era moderna com nomes como Sebastian Vettel que, em seus anos de Red Bull, trazia pinturas diferentes a cada etapa, o que criou uma tendência com outros pilotos como Daniel Ricciardo.

Por causa dessa moda criada por Vettel, a F1 chegou a barrar na década passada as modificações constantes nesse elemento de segurança, para que os fãs pudessem reconhecer os pilotos apenas com o desenho do capacete.

Isso durou de 2015 a 2020, quando a FIA voltou atrás na medida após os pilotos e os fãs se manifestarem contra essa falta de liberdade de expressão.

Não trocar o design do capacete pode criar imagens icônicas, como Ayrton Senna, James Hunt, Niki Lauda, Nigel Mansell ou Michael Schumacher, mas em uma época marcada pelos dispositivos eletrônicos e a velocidade da internet, a limitação acabava amarrando a criatividade.

Na temporada de 2022, teremos 20 pilotos dispostos a deixar essa marca na memória dos fãs e do esporte, e aqui estão cada um dos possíveis candidatos a serem recordados como um capacete lendário.

Curta as imagens dos capacetes dos pilotos para a temporada 2022 da F1!

O capacete de Max Verstappen para a temporada 2022 da Fórmula 1:

El casco de Max Verstappen para la temporada 2022. 1 / 4 El casco de Max Verstappen para la temporada 2022. 2 / 4 Cascos de Max Verstappen, Red Bull Racing 3 / 4 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Casco de Max Verstappen, Red Bull Racing, 4 / 4 Foto de: Red Bull Racing

O capacete de Fernando Alonso para a temporada 2022 da Fórmula 1:

Nuevo casco de Fernando Alonso para 2022 1 / 2 Foto de: Fernando Alonso Nuevo casco de Fernando Alonso para 2022 2 / 2 Foto de: Fernando Alonso

O capacete de Carlos Sainz para a temporada 2022 da Fórmula 1:

Carlos Sainz Jr., Ferrari 1 / 2 Foto de: Ferrari Carlos Sainz Jr., Ferrari 2 / 2 Foto de: Ferrari

O capacete de Lewis Hamilton para a temporada 2022 da Fórmula 1:

Lewis Hamilton, Mercedes W13 1 / 5 Foto de: Alessio Morgese Lewis Hamilton, Mercedes-AMG 2 / 5 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG 3 / 5 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG 4 / 5 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG 5 / 5 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

O capacete de Sergio Pérez para a temporada 2022 da Fórmula 1:

Casco de Sergio Pérez, Red Bull Racing 1 / 23 Foto de: Red Bull Content Pool Casco de Sergio Pérez, Red Bull Racing 2 / 23 Foto de: Red Bull Content Pool Casco de Sergio Pérez, Red Bull Racing 3 / 23 Foto de: Red Bull Content Pool Casco de Sergio Pérez, Red Bull Racing 4 / 23 Foto de: Red Bull Content Pool Casco de Sergio Pérez, Red Bull Racing 5 / 23 Foto de: Red Bull Content Pool Casco de Sergio Pérez, Red Bull Racing 6 / 23 Foto de: Red Bull Content Pool Casco de Sergio Pérez, Red Bull Racing 7 / 23 Foto de: Red Bull Content Pool Casco de Sergio Pérez, Red Bull Racing 8 / 23 Foto de: Red Bull Content Pool Casco de Sergio Pérez, Red Bull Racing 9 / 23 Foto de: Red Bull Content Pool Casco de Sergio Pérez, Red Bull Racing 10 / 23 Foto de: Red Bull Content Pool Casco de Sergio Pérez, Red Bull Racing 11 / 23 Foto de: Red Bull Content Pool Casco de Sergio Pérez, Red Bull Racing 12 / 23 Foto de: Red Bull Content Pool Casco de Sergio Pérez, Red Bull Racing 13 / 23 Foto de: Red Bull Content Pool Casco de Sergio Pérez, Red Bull Racing 14 / 23 Foto de: Red Bull Content Pool Casco de Sergio Pérez, Red Bull Racing 15 / 23 Foto de: Red Bull Content Pool Casco de Sergio Pérez, Red Bull Racing 16 / 23 Foto de: Red Bull Content Pool Casco de Sergio Pérez, Red Bull Racing 17 / 23 Foto de: Red Bull Content Pool Casco de Sergio Pérez, Red Bull Racing 18 / 23 Foto de: Red Bull Content Pool Casco de Sergio Pérez, Red Bull Racing 19 / 23 Foto de: Red Bull Content Pool Casco de Sergio Pérez, Red Bull Racing 20 / 23 Foto de: Red Bull Content Pool Casco de Sergio Pérez, Red Bull Racing 21 / 23 Foto de: Red Bull Content Pool Casco de Sergio Pérez, Red Bull Racing 22 / 23 Foto de: Red Bull Content Pool Casco de Sergio Pérez, Red Bull Racing 23 / 23 Foto de: Red Bull Content Pool

O capacete de George Russell para a temporada 2022 da Fórmula 1:

George Russell, Mercedes 1 / 2 Foto de: Mercedes AMG George Russell, Mercedes 2 / 2 Foto de: Mercedes AMG

O capacete de Charles Leclerc para a temporada 2022 da Fórmula 1:

Charles Leclerc, Ferrari 1 / 4 Foto de: Erik Junius Charles Leclerc, Ferrari 2 / 4 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari F1-75 3 / 4 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari F1-75 4 / 4 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

O capacete de Sebastian Vettel para a temporada 2022 da Fórmula 1:

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 1 / 4 Foto de: Erik Junius Sebastian Vettel, Aston Martin 2 / 4 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 3 / 4 Foto de: LAT Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 4 / 4 Foto de: LAT Images

O capacete de Daniel Ricciardo para a temporada 2022 da Fórmula 1:

Casco de Daniel Ricciardo, McLaren 1 / 2 Foto de: Daniel Ricciardo Casco de Daniel Ricciardo, McLaren 2 / 2

O capacete de Lando Norris para a temporada 2022 da Fórmula 1:

Lando Norris, McLaren 1 / 4 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL36 2 / 4 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL36 3 / 4 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL36 4 / 4 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

O capacete de Esteban Ocon para a temporada 2022 da Fórmula 1:

Esteban Ocon, Alpine A522 1 / 8 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A522 2 / 8 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A522 3 / 8 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A522, vuelve al garaje 4 / 8 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, equipo Alpine F1 5 / 8 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A522 6 / 8 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine F1 Team 7 / 8 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine F1 Team 8 / 8 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

O capacete de Pierre Gasly para a temporada 2022 da Fórmula 1:

Pierre Gasly, AlphaTauri 1 / 4 Foto de: Red Bull Content Pool Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 2 / 4 Foto de: Red Bull Content Pool Pierre Gasly, AlphaTauri 3 / 4 Foto de: Red Bull Content Pool Pierre Gasly, AlphaTauri 4 / 4 Foto de: Red Bull Content Pool

O capacete de Yuki Tsunoda para a temporada 2022 da Fórmula 1:

El casco de Yuki Tsunoda para la F1 2022. 1 / 7 Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 2 / 7 Foto de: Red Bull Content Pool Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 3 / 7 Foto de: Red Bull Content Pool Yuki Tsunoda, AlphaTauri 4 / 7 Foto de: Red Bull Content Pool Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 5 / 7 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri 6 / 7 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 7 / 7 Foto de: Red Bull Content Pool

O capacete de Lance Stroll para a temporada 2022 da Fórmula 1:

Lance Stroll, Aston Martin AMR22 1 / 4 Foto de: Aston Martin Racing Lance Stroll, Aston Martin 2 / 4 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR22 3 / 4 Foto de: Aston Martin Racing Lance Stroll, Aston Martin AMR22 4 / 4 Foto de: Aston Martin Racing

O capacete de Valtteri Bottas para a temporada 2022 da Fórmula 1:

Casco de Valtteri Bottas, Alfa Romeo 1 / 6 Foto de: Alfa Romeo Casco de Valtteri Bottas, Alfa Romeo 2 / 6 Foto de: Alfa Romeo Casco de Valtteri Bottas, Alfa Romeo 3 / 6 Foto de: Alfa Romeo Casco de Valtteri Bottas, Alfa Romeo 4 / 6 Foto de: Alfa Romeo Casco de Valtteri Bottas, Alfa Romeo 5 / 6 Foto de: Alfa Romeo Casco de Valtteri Bottas, Alfa Romeo 6 / 6 Foto de: Alfa Romeo

O capacete de Guanyu Zhou para a temporada 2022 da Fórmula 1:

Casco de Guanyu Zhou, Alfa Romeo 1 / 6 Foto de: Alfa Romeo Casco de Guanyu Zhou, Alfa Romeo 2 / 6 Foto de: Alfa Romeo Casco de Guanyu Zhou, Alfa Romeo 3 / 6 Foto de: Alfa Romeo Casco de Guanyu Zhou, Alfa Romeo 4 / 6 Foto de: Alfa Romeo Casco de Guanyu Zhou, Alfa Romeo 5 / 6 Foto de: Alfa Romeo Casco de Guanyu Zhou, Alfa Romeo 6 / 6 Foto de: Alfa Romeo

O capacete de Alex Albon para a temporada 2022 da Fórmula 1:

Alexander Albon, Williams FW44 1 / 5 Foto de: Erik Junius Alexander Albon, Williams FW44 2 / 5 Foto de: Erik Junius Alex Albon, Williams FW44 3 / 5 Foto de: Alessio Morgese Alex Albon, Williams Racing 4 / 5 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Alex Albon, Williams Racing 5 / 5 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images

O capacete de Nicholas Latifi para a temporada 2022 da Fórmula 1:

Nicholas Latifi, Williams Racing 1 / 4 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Nicholas Latifi, Williams Racing 2 / 4 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Nicholas Latifi, Williams Racing 3 / 4 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nicholas Latifi, Williams Racing 4 / 4 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

O capacete de Mick Schumacher para a temporada 2022 da Fórmula 1:

Casco de Mick Schumacher, Haas F1 Team 1 / 5 Foto de: Mick Schumacher Casco de Mick Schumacher, Haas F1 Team 2 / 5 Foto de: Mick Schumacher Casco de Mick Schumacher, Haas F1 Team 3 / 5 Foto de: Mick Schumacher Mick Schumacher, Haas F1 Team con su casco 4 / 5 Foto de: Mick Schumacher Mick Schumacher, Haas F1 Team con su casco 5 / 5 Foto de: Mick Schumacher

O capacete de Nikita Mazepin para a temporada 2022 da Fórmula 1:

Nikita Mazepin, Haas F1 Team 1 / 4 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas VF-22 2 / 4 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas VF-22 3 / 4 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nikita Mazepin, Equipo Haas F1 4 / 4 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images

F1 2022: PIETRO FITTIPALDI de volta ao grid? HAMILTON lidera e ALONSO vê carro pegar FOGO na Espanha

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #163 - Rico Penteado destrincha carros de 2022 da F1

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: