Apesar do cancelamento do GP da Austrália de 2020 da Fórmula 1, a programação de quinta-feira ocorreu com certa normalidade e os pilotos tiveram o tradicional dia de mídia, no qual dão entrevistas e tiram fotos promocionais, o que inclui registros de seus capacetes. Tendo isso em vista, a categoria aproveitou as imagens dos cascos dos competidores e fez uma enquete para eleger o favorito dos fãs. Veja o resultado na galeria do Motorsport.com abaixo:

Galeria Lista Daniel Ricciardo: 26% dos votos 1 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen: 10% dos votos 2 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton: 9% dos votos 3 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris: 9% dos votos 4 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel: 6 % dos votos 5 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc: 6% dos votos 6 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Kimi Raikkonen: 6% dos votos 7 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz: 5% dos votos 8 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Alex Albon: 4% dos votos 9 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Valtteri Bottas: 3% dos votos 10 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Antonio Giovinazzi: 3% dos votos 11 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Esteban Ocon: 3% dos votos 12 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Perez: 2% dos votos 13 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniil Kvyat: 2% dos votos 14 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Romain Grosjean: 2% dos votos 15 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Kevin Magnussen: 2% dos votos 16 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lance Stroll: 1% dos votos 17 / 20 Foto de: LAT Images Nicholas Latifi: 1% dos votos 18 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images George Russell: 1% dos votos 19 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Pierre Gasly: 1% dos votos 20 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

