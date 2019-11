A quinta-feira em Austin, palco do GP dos Estados Unidos no próximo fim de semana, além de ter a tradicional entrevista coletiva entre pilotos da F1, foi também de reencontros e novas experiências, envolvendo duas das mais poderosas categorias do automobilismo mundial.

Após três anos de sua aposentadoria da NASCAR, Tony Stewart, lenda do esporte, voltou a guiar um stock car, junto com os pilotos da Haas na F1, Kevin Magnussen e Romain Grosjean. O dono da Haas, Gene, é sócio de Stewart em um bem-sucedido time na NASCAR.

O veterano deu suas voltas no Circuito das Américas, que nunca recebeu uma corrida da NASCAR, tendo Grosjean e Magnussen como aprendizes, antes dos próprios pilotos terem suas experiências com o carro.

