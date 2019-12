GALERIA: Wilsinho Fittipaldi completa 76 anos; relembre carreira na F1

O dia de Natal também marca o aniversário de uma das maiores lendas do automobilismo. Nesta quarta-feira, Wilsinho Fittipaldi comemora 76 anos. A data foi lembrada pelo filho, Christian, nas redes sociais.

Wilsinho, filho do ‘Barão’ Wilson Fittipaldi e irmão de Emerson Fittipaldi, competiu na F1 em três temporadas, 1972, 1973 (a única completa) e 1975. O melhor resultado como piloto da maior categoria do automobilismo mundial foi um quinto lugar no GP da Alemanha de 1973, realizado em Nurburgring, além da terceira colocação no GP do Brasil de 1972, mas que não valia pontos para o campeonato.

Wilsinho também foi parte importante da equipe Copersucar-Fittipaldi, como piloto no ano da estreia da escuderia brasileira e também diretor da equipe. Depois chegou a competir na Stock Car e se dedicou na carreira de Christian.

Confira imagens da carreira de Wilsinho na F1