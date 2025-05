Mais de cinco anos após sua última narração de Fórmula 1, Galvão Bueno volta a participar de uma transmissão da principal categoria do automobilismo mundial.

Agora como apresentador do programa "Galvão e amigos", da Rede Bandeirantes, o narrador de 74 anos fará uma participação na transmissão do GP de Mônaco deste fim de semana, marcando seu retorno à categoria pela primeira vez desde o GP do Brasil de 2019.

Na ocasião, Galvão narrou a primeira vitória de Max Verstappen em Interlagos em um final insano, com Pierre Gasly garantindo o segundo lugar meses após sua demissão da Red Bull. O narrador não chegou a participar da final da temporada, na etapa seguinte, em Abu Dhabi, com Luis Roberto assumindo a função.

Em 2020, ele seguiria à frente das narrações, mas a chegada da pandemia da Covid-19 forçou a Globo à mudar os planos. Com o narrador afastado do trabalho presencial por conta da idade, Galvão não participou de nenhuma transmissão daquele ano, a última da F1 na Globo antes de sua ida para a Band. Nomes como Cléber Machado, Luis Roberto e Everaldo Marques se revezaram na função.

Agora, no quinto (e potencialmente último) ano da parceria entre F1 e Band, Galvão volta a estar na mesma emissora detentora dos direitos de transmissão da categoria que narrou por tantos anos. E, logo que o contrato foi assinado, no começo de 2025, o grupo paulista deixou claro que usaria a experiência de Galvão ao longo do campeonato.

No último final de semana, após a conclusão do GP da Emilia Romagna, o narrador Sérgio Maurício confirmou que Galvão estaria presente na transmissão, mas não chegou a explicar qual seria o papel do carioca, nem em quais dias participaria.

O Motorsport.com apurou que Galvão estará in loco no GP de Mônaco deste fim de semana, credenciado para cobrir o evento, possivelmente ao lado da repórter Mariana Becker. Segundo uma fonte ouvida pelo Motorsport.com, a função do narrador ainda não está 100% definida, mas sua presença deve ser maior na transmissão da classificação no sábado, com Galvão podendo aparecer no GP do domingo através de materiais previamente gravados.

Desde que seu programa "Galvão e Amigos" entrou no ar na grade da Band, no fim de março deste ano, o narrador já recebeu o comentarista Reginaldo Leme no estúdio para uma homenagem aos 40 anos da primeira vitória de Ayrton Senna na F1.

