Galvão Bueno está novamente em uma emissora de TV aberta. Após mais de quatro décadas na Globo, em que se transformou a voz da Fórmula 1 no Brasil, o narrador de 74 anos de idade assinou com a Band, segundo o site F5 .

Mas, ao contrário do que muitos esperavam, Galvão não voltará a narrar a F1, que continua sob o comando de Sérgio Maurício. O ex-Globo terá um programa aos moldes do Bem Amigos, no SporTV, o Galvão e Amigos, com elenco de ex-jogadores e comentaristas da emissora.

No entanto, Galvão não passará despercebido nas transmissões da F1. A promessa é que ele seja uma espécie de mestre de cerimônia em corridas importantes da temporada, como os GPs de Mônaco e São Paulo.

A negociação entre Galvão e Band durou meses. Segundo apurado pelo Motorsport.com, a vinda do astro das narrações só poderia ser viabilizada por meio de um parceiro comercial.

Esta será a segunda passagem de Galvão no Grupo Bandeirantes, fazendo parte do elenco da emissora paulista entre 1977 e 1981, incluindo sua primeira experiência com a F1, em 1980.

