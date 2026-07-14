Ganhe o ingresso dos sonhos para assistir todas as corridas da F1 na próxima temporada

Quando o fã de Fórmula 1 Brandon Burgess gastou todas as suas economias indo a todas as corridas da última temporada, isso deu à Heineken, patrocinadora global do esporte, uma ótima ideia. Eles criaram um ingresso de temporada em fibra de carbono que permite que um fã sortudo e um amigo sigam seus passos – e na próxima temporada pode ser você.

Burgess fez a temporada de 2025 com um orçamento apertado, então ficou surpreso quando a Heineken ligou oferecendo um upgrade. Ele se tornou o primeiro proprietário de um ingresso de temporada este ano e, quando Max Verstappen lhe entregou a entrada, sua vida mudou.

“Eu mal conseguia acreditar”, disse ele. “No ano passado, fiz muitas coisas de forma mais econômica, então poder sentar na arquibancada principal, olhar para os boxes e ter todo esse acesso extra que eu não tinha antes tornou este ano simplesmente incrível.”

“A cada vez, levo pessoas diferentes – minha namorada, meus pais, amigos e familiares – e, embora todos que vêm comigo também sejam fãs de F1, alguns nunca foram a uma corrida antes, então poder compartilhar isso com eles é incrível.”

UMA AVENTURA DE UM ANO

Assistir a qualquer corrida é uma experiência, mas participar de uma temporada completa é a realização de um sonho. De Melbourne a Mônaco, da Austrália a Abu Dhabi, os dois passes de temporada oferecidos incluem voos, acesso e hospedagem para todos os GPs do campeonato.

Mas este não é apenas um ingresso para assistir às corridas de Fórmula 1. É uma oportunidade de explorar o mundo em uma aventura de um ano que abrange destinos na Europa, América do Norte, Ásia, Oriente Médio, América do Sul e Oceania.

Em cada corrida, o sortudo vencedor e seu acompanhante terão acesso exclusivo, desfrutarão de ótimos lugares e poderão se conectar com outros fãs de F1, compartilhando a paixão e a emoção do momento e criando uma longa lista de experiências inesquecíveis.

Oportunidades desta magnitude são excepcionalmente raras – basta perguntar a Burgess. "Ter a oportunidade de conhecer tantos países diferentes através da F1 tem sido incrível", disse ele. "A diversidade cultural realmente se reflete em cada corrida e é muito difícil escolher uma favorita."

“A gentileza dos fãs de F1 também me impressionou muito. Tenho participado de encontros com outros fãs em várias corridas e esse costuma ser o ponto alto do meu fim de semana – um grande grupo de pessoas conversando sobre F1, o fim de semana e suas viagens e experiências anteriores.”

ESCOLHENDO UM VENCEDOR

A oportunidade de viajar para todos os GPs proporciona um acesso sem precedentes ao esporte e aos seus fãs. A experiência de Burgess mostra como o automobilismo pode criar laços significativos – e ele construiu amizades com pessoas em todos os destinos da F1.

Agora cabe ao primeiro detentor do prêmio escolher seu sucessor – e para concorrer, os fãs precisam apenas enviar um vídeo mostrando por que merecem um prêmio tão cobiçado. Para Burgess, trata-se de uma coisa, e somente uma.

“O mais importante para mim é a paixão pela F1, porque você precisa ser um verdadeiro fã para aproveitar ao máximo essa oportunidade”, disse ele. “Vai ser difícil abrir mão disso e existe muita pressão na escolha de quem será o próximo.”

Então, qual seria o melhor conselho que ele daria ao vencedor do ano que vem? “Aproveite tudo. Mesmo que esteja cansado, persevere e curta cada segundo, porque você vai olhar para trás e as experiências serão realmente incríveis quando chegar ao final do ano.”

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