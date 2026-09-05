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F1: "Monza tem uma alma especial", diz Gasly após pole com a Alpine

Francês larga da posição de honra do grid na corrida deste domingo, às 11h (Brasília), com cobertura completa do Motorsport.com

Neşe Akkoyun
Neşe Akkoyun
Editado:

Piloto da Alpine-Mercedes, o francês Pierre Gasly surpreendeu o mundo da Fórmula 1 e conquistou, neste sábado, a pole position para o GP da Itália, a 13ª etapa da temporada 2026.

O competidor superou o britânico George Russell, da Mercedes, para cravar a posição de honra no grid de Monza, palco da sua primeira -- e até aqui única -- vitória na categoria máxima, no GP da Itália de 2020, quando o piloto da França corria pela AlphaTauri

O editor recomenda:

Após o quali, Gasly afirmou que teve um dia “encantador” e destacou a importância do circuito das cercanias de Milão em sua carreira, além de exaltar o carro da Alpine-Mercedes.

"Foi um dia magnífico! Muito obrigado a todos, tivemos uma sessão de classificação incrível. Desde a minha primeira volta no Q1, senti-me muito bem no carro. Em cada sessão, tentei evoluir passo a passo e, no fim, saiu uma volta fantástica", disse Pierre.

“Há exatamente nove anos eu perseguia a oportunidade de uma pole. Tinha vencido a primeira corrida da minha carreira em Monza, e agora também conquistei a minha primeira pole nesta mesma pista. Monza definitivamente tem uma alma especial".

Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA

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