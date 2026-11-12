George Russell lança academia de kart

O piloto da Mercedes na Fórmula 1, George Russell, lançou oficialmente nesta semana uma academia de kart em parceria com o circuito de Silverstone, tendo como objetivo principal tornar o automobilismo mais acessível na busca pelos talentos do futuro.

O piloto, que já venceu oito GPs em sua carreira na F1, lançou a GR63 Karting Academy na quinta-feira, aberta a pilotos dos oito aos nove anos, sediada na pista de karting de Silverstone.

O projeto conta com um “percurso de quatro etapas até ao topo” e começará em dezembro com um formato de acesso aberto, convidando todos os pilotos elegíveis para Silverstone, onde 80 serão selecionados para a segunda etapa.

Isso fará com que os 80 pilotos compitam no “GR63 Shootout” em 31 de janeiro para determinar as 25 vagas para um campeonato de oito etapas em Silverstone, de março a novembro de 2027.

O campeonato é totalmente financiado para cada piloto e os cinco melhores irão se enfrentar na quarta etapa em dezembro do próximo ano, onde o vencedor receberá uma temporada de kart totalmente financiada em 2028.

“O kart foi onde tudo começou para mim,” disse Russell, que conquistou títulos a nível nacional e internacional antes de avançar para a competição de monopostos. “Me ensinou tudo aquilo em que confiei ao longo da minha carreira. Sei como é difícil para jovens pilotos talentosos conseguirem essa primeira oportunidade, especialmente quando os orçamentos são apertados".

George Russell, Mercedes Photo by: Michael Potts / LAT images via Getty Images

“Com a GR63 Karting Academy, quero retribuir algo encontrando esses talentos escondidos e dando-lhes o apoio e a plataforma de que precisam para alcançar o seu potencial. Sou muito grato a Silverstone e ao British Racing Drivers’ Club por ajudarem a tornar isto possível".

A academia foi concebida para aqueles que “podem não ter o orçamento necessário para progredir no esporte”, com os custos no automobilismo, tanto ao nível de base como no topo. Assim, os custos para entrar na etapa inicial da academia são de apenas 200 reais, subindo para 560 reais para o “GR63 Shootout”, antes de tudo ser totalmente custeado a partir da terceira etapa.

Todos os pilotos devem ser cidadãos de um país da Commonwealth e, para se inscreverem na primeira etapa, basta clicar no link para o site de Silverstone.

MARI BECKER analisa CÂMARA e BORTOLETO em SP, Kimi, TRETA NA FERRARI, Globo e mais do GP e da F1 '26

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