F1: Russell revela quando cumprirá penalidade de motor em 2026

George Russell revelou que receberá uma penalidade de grid relacionada à troca do motor quando a Mercedes trouxer a nova unidade de potência atualizada na temporada 2026 da Fórmula 1.

Ambos os pilotos da Mercedes já ultrapassaram ou devem ultrapassar sua cota de unidades de potência para a temporada 2026. Kimi Antonelli fez isso no último fim de semana em Monza, onde recebeu uma penalidade de largar no fim do grid e conquistou uma vitória épica escalando o pelotão.

Russell, no entanto, está esperando que a Mercedes lance suas atualizações de motor para receber uma unidade de potência totalmente nova. Espera-se que isso ocorra no final de outubro, na etapa de Austin ou na Cidade do México.

“Estamos esperando para cumprir minha penalidade com a atualização do ADUO”, disse o britânico. “Caso contrário, se eu a cumprisse [em Monza], teria que cumpri-la novamente. Portanto, não fazia nenhum sentido para mim".

Apesar de ser universalmente reconhecida como tendo a melhor unidade de potência, a Mercedes recebeu permissão para atualizá-la por meio do sistema de Oportunidades Adicionais de Desenvolvimento e Atualização (ADUO), que se baseia no desempenho do motor de combustão interna. A Red Bull-Ford foi classificada como o melhor motor e, portanto, não pode atualizar seu trem de força.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Antonelli também receberá uma penalidade quando a Mercedes introduzir sua nova unidade de potência, mas, como ele já ultrapassou sua cota, isso resultará em apenas uma penalidade de cinco posições por novo componente, em vez de dez.

“Então, estamos mudando tudo agora para evitar problemas mais adiante”, explicou o italiano em Monza. “E, como eu disse antes, esta é a melhor pista para fazer isso".

Curiosamente, equipes como a Ferrari já introduziram duas atualizações nesta temporada – a Mercedes tem permissão para apenas uma – e, por isso, Russell espera que a hierarquia evolua de uma forma “muito interessante” quando a escuderia alemã for finalmente atualizada.

“Não acho que, como equipe, estejamos sob ameaça. E acho que será muito interessante quando trouxermos nossas atualizações”, concluiu.

Reportagem adicional de Filip Cleeren e Roberto Chinchero

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