Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

MotoGP - Márquez pede foco em líder Martín: "Só se fala de mim e Bezzechi"

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
MotoGP - Márquez pede foco em líder Martín: "Só se fala de mim e Bezzechi"

Vicky Farfus é a mais rápida nos testes da F1 Academy na Espanha

F1 Academy
F1 Academy
Vicky Farfus é a mais rápida nos testes da F1 Academy na Espanha

F1: Russell revela quando cumprirá penalidade de motor em 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Espanha
F1: Russell revela quando cumprirá penalidade de motor em 2026

F3: Kato crava pole para GP de Madri; Clerot é segundo e Barrichello 25º

F3
F3
Madri
F3: Kato crava pole para GP de Madri; Clerot é segundo e Barrichello 25º

SEXTA-LIVRE AO VIVO: Veja debate sobre treinos do GP da Espanha de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Espanha
SEXTA-LIVRE AO VIVO: Veja debate sobre treinos do GP da Espanha de F1

F1: Antonelli é o mais rápido do TL2 em Madri; Lindblad bate e Bortoleto é 13º

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Espanha
F1: Antonelli é o mais rápido do TL2 em Madri; Lindblad bate e Bortoleto é 13º

VÍDEO F1: Lindblad bate em Madri e interrompe TL2

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Espanha
VÍDEO F1: Lindblad bate em Madri e interrompe TL2

F1: Red Bull mira retorno de Hadjar no GP do Azerbaijão

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Espanha
F1: Red Bull mira retorno de Hadjar no GP do Azerbaijão
Fórmula 1 GP da Espanha

F1: Russell revela quando cumprirá penalidade de motor em 2026

Kimi Antonelli já cumpriu punição em Monza, aonde venceu largando do fundo do grid

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Editado:

George Russell revelou que receberá uma penalidade de grid relacionada à troca do motor quando a Mercedes trouxer a nova unidade de potência atualizada na temporada 2026 da Fórmula 1.

O editor recomenda:

Ambos os pilotos da Mercedes já ultrapassaram ou devem ultrapassar sua cota de unidades de potência para a temporada 2026. Kimi Antonelli fez isso no último fim de semana em Monza, onde recebeu uma penalidade de largar no fim do grid e conquistou uma vitória épica escalando o pelotão.

Russell, no entanto, está esperando que a Mercedes lance suas atualizações de motor para receber uma unidade de potência totalmente nova. Espera-se que isso ocorra no final de outubro, na etapa de Austin ou na Cidade do México.

“Estamos esperando para cumprir minha penalidade com a atualização do ADUO”, disse o britânico. “Caso contrário, se eu a cumprisse [em Monza], teria que cumpri-la novamente. Portanto, não fazia nenhum sentido para mim".

Apesar de ser universalmente reconhecida como tendo a melhor unidade de potência, a Mercedes recebeu permissão para atualizá-la por meio do sistema de Oportunidades Adicionais de Desenvolvimento e Atualização (ADUO), que se baseia no desempenho do motor de combustão interna. A Red Bull-Ford foi classificada como o melhor motor e, portanto, não pode atualizar seu trem de força.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Antonelli também receberá uma penalidade quando a Mercedes introduzir sua nova unidade de potência, mas, como ele já ultrapassou sua cota, isso resultará em apenas uma penalidade de cinco posições por novo componente, em vez de dez.

“Então, estamos mudando tudo agora para evitar problemas mais adiante”, explicou o italiano em Monza. “E, como eu disse antes, esta é a melhor pista para fazer isso".

Curiosamente, equipes como a Ferrari já introduziram duas atualizações nesta temporada – a Mercedes tem permissão para apenas uma – e, por isso, Russell espera que a hierarquia evolua de uma forma “muito interessante” quando a escuderia alemã for finalmente atualizada.

“Não acho que, como equipe, estejamos sob ameaça. E acho que será muito interessante quando trouxermos nossas atualizações”, concluiu.

Reportagem adicional de Filip Cleeren e Roberto Chinchero

KIMI já começou a ser FAVORECIDO vs GEORGE a partir de Monza? Lewis TEM RAZÃO sobre LECLERC/Ferrari?

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior SEXTA-LIVRE AO VIVO: Veja debate sobre treinos do GP da Espanha de F1

Principais comentários
Mais de
Benjamin Vinel

F1: Hamilton nega ter pedido prioridade sobre Leclerc na Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Espanha
F1: Hamilton nega ter pedido prioridade sobre Leclerc na Ferrari

MotoGP: Ogura não se recupera de lesão e está fora do GP de San Marino

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
MotoGP: Ogura não se recupera de lesão e está fora do GP de San Marino

F1: Ferrari admite que “falta potência pura” no motor, mesmo com atualização ADUO

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
F1: Ferrari admite que “falta potência pura” no motor, mesmo com atualização ADUO
Mais de
George Russell

F1: Russell afirma que tem “resposta” para superioridade de Antonelli em 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Espanha
F1: Russell afirma que tem “resposta” para superioridade de Antonelli em 2026

F1: Por que Russell não parou durante o virtual safety car na Itália?

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Por que Russell não parou durante o virtual safety car na Itália?

F1: Wolff explica estratégia diferente para Antonelli e Russell, cita tensão com brigas na pista em Monza e exalta Kimi

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
F1: Wolff explica estratégia diferente para Antonelli e Russell, cita tensão com brigas na pista em Monza e exalta Kimi
Mais de
Mercedes

F1 - Verstappen: Red Bull parecia uma “tartaruga” contra Mercedes em Monza

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
F1 - Verstappen: Red Bull parecia uma “tartaruga” contra Mercedes em Monza

F1 - "Fiquei surpreso", diz Russell sobre estratégia da Mercedes que culminou em vitória de Antonelli em Monza

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
F1 - "Fiquei surpreso", diz Russell sobre estratégia da Mercedes que culminou em vitória de Antonelli em Monza

F1 - Antonelli: Recuperação e vitória em Monza é um “sonho que se tornou realidade”

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
F1 - Antonelli: Recuperação e vitória em Monza é um “sonho que se tornou realidade”

Últimas notícias

MotoGP - Márquez pede foco em líder Martín: "Só se fala de mim e Bezzechi"

MotoGP
MGP MotoGP
GP de San Marino
MotoGP - Márquez pede foco em líder Martín: "Só se fala de mim e Bezzechi"

Vicky Farfus é a mais rápida nos testes da F1 Academy na Espanha

F1 Academy
F1AC F1 Academy
Vicky Farfus é a mais rápida nos testes da F1 Academy na Espanha

F1: Russell revela quando cumprirá penalidade de motor em 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Espanha
F1: Russell revela quando cumprirá penalidade de motor em 2026

F3: Kato crava pole para GP de Madri; Clerot é segundo e Barrichello 25º

F3
F3 F3
Madri
F3: Kato crava pole para GP de Madri; Clerot é segundo e Barrichello 25º