38 anos sem Gilles Villeneuve 1 / 12 Foto de: LAT Images Villeneuve perdeu sua vida de maneira trágica nas pistas em um acidente nos treinos para GP da Bélgica de 1982. O legado que ficou foi uma atitude agressiva ao volante, o que cativou a Ferrari e seus milhões de seguidores.

Briga ferrenha 2 / 12 Foto de: Renault Foi um dos duelos mais marcantes de todos os tempos. No GP da França de 1979, Villeneuve protagonizou uma briga ferrenha com René Arnoux pela segunda posição, atrás de Jean-Pierre Jabouille. Após curvas de disputa mano a mano, Gilles levou a melhor.

Correndo em três rodas 4 / 12 Foto de: LAT Images O episódio do GP da Holanda de 1979 mostra bem como funcionava a mente de Gilles. Ao sofrer um furo de pneu, o canadense tentou de tudo para levar seu carro aos boxes, o que inclusive provocou danos graves na suspensão de sua Ferrari. Porém, a imagem do piloto guiando com seu carro em destroços marcou.

Quase lá 6 / 12 Foto de: LAT Images O ano de 79 foi o que viu Gilles chegar mais perto do topo. Com três vitórias, o canadense terminou a temporada com o vice-campeonato, atrás apenas de Jody Scheckter, seu parceiro na Ferrari.

Correndo às cegas 7 / 12 Foto de: Jean-Claude Loustau Outro momento marcante de Gilles veio em sua corrida de casa, em 1981. Com um problema na asa dianteira e sob forte chuva, o canadense contornava as curvas do circuito de Montreal com a visão obstruída, já que o aerofólio praticamente tampava praticamente toda a frente do cockpit.

Vitória por pouco 8 / 12 Foto de: LAT Images A última vitória de Villeneuve, na Espanha-1981, teve grande pitada de brilho. O canadense, sofrendo com a falta de rendimento de sua Ferrari, segurou vários rivais por boa parte da prova. Ao fim, cruzou a linha em primeiro, com os 5 mais bem colocados separados por 1s2.

A mais marcante delas 10 / 12 Foto de: LAT Images Mas foi justamente sua primeira vitória que foi uma das mais marcantes. Correndo em casa, Gilles superou vários adversários na pista e contou com o abandono de Jean-Pierre Jarier para triunfar diante da torcida.

O saldo 11 / 12 Foto de: LAT Images Em sua carreira precocemente interrompida, Gilles conquistou seis vitórias, marcou duas pole positions e teve 13 pódios.