Desde que a Globo anunciou o retorno da Fórmula 1, muitos fãs têm feito pedidos sobre a equipe de transmissão e, ao que indica a Folha de S. Paulo, a emissora carioca está estudando a possibilidade de trazer um dos nomes da Band de volta.

A categoria retornar à Globo após cinco anos e o nome de Felipe Giaffone pode ser levado de volta para trabalhar nas transmissões do SporTV, canal que fará a cobertura das 24 corridas do calendário de 2026.

Luciano Burti já é um ex-piloto que faz parte da equipe que estará nos comentários das etapas, mas a emissora entende que há a necessidade de trazer mais uma voz que entenda profundamente sobre automobilismo.

Caso o acordo seja fechado por ambas as partes, Giaffone deve ser o único nome levado da Band para a Globo. Ainda segundo o colunista Gabriel Vaquer, Sérgio Maurício, Reginaldo Leme e Mariana Becker já estão descartados.

Na próxima temporada, a emissora carioca contará com a narração de Luís Roberto e Everaldo Marques na TV aberta. Luíz Carlos Júnior ficará responsável por ser a voz no canal fechado da Globo.

Guilherme Pereira, Júlia Guimarães e Marcelo Courrege se revezarão no cargo de reportagem.

Importante lembrar que a Globo irá transmitir 15 etapas no canal aberto (contando com o GP de São Paulo). Todas as outras etapas estarão disponíveis do SporTV ao longo dos finais de semana. Ainda não foi batido o martelo sobre duas corridas que coincidem com horários de jogos da Copa do Mundo.

