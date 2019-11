No próximo fim de semana acontece a 18ª etapa do campeonato mundial de F1, a quinta seguida da nova fase do Autódromo Hermanos Rodríguez na categoria. O piloto da Red Bull, Max Verstappen, vem de duas vitórias na Cidade do México, mas Lewis Hamilton é quem pode fazer nova 'fiesta'. Saiba aqui o que ele precisa fazer para conquistar o hexacampeonato.

E como acontece na maioria das provas realizadas nas Américas, exceto Brasil, a cobertura televisiva ficará toda por conta do SporTV 2, já que a Globo transmitirá a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro de futebol.

No Motorsport.com você não perde nada, inclusive com o Tempo Real nos principais treinos livres, além da classificação e corrida. Confira os horários:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 12h SporTV 2 Treino Livre 2 Sexta-feira 16h SporTV 2 Treino Livre 3 Sábado 12h SporTV 2 Treino Classificatório Sábado 15h SporTV 2 Corrida Domingo 16h10 SporTV 2

