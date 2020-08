O GP da Espanha pode não ter sido o mais agitado da temporada 2020 da Fórmula 1, mas atraiu muitos fãs da categoria neste domingo. Prova disso são os dados consolidados do IBOPE, registrados pela Rede Globo, emissora oficial da categoria no país.

Os números mostram a quebra de recorde em ambas as praças em que os níveis de audiência são medidos. Em São Paulo foram 11 pontos com 28% de participação, ou seja, quase um terço dos televisores ligados no momento da corrida estava sintonizados no canal. No Rio de Janeiro, números mais modestos, mas que também foram recordes, com 9 pontos e 25% de participação.

Vale lembrar que um ponto em São Paulo equivale a aproximadamente 72 mil domicílios, enquanto no Rio de Janeiro é de aproximadamente 45 mil lares.

