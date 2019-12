Globo tem maior audiência do GP de Singapura da década

Mesmo sem a presença de um piloto brasileiro na F1, a Rede Globo comemorou mais um bom resultado na audiência do atual campeonato.

Neste domingo, com largada uma hora mais em comparação à ‘temporada europeia’, a emissora teve média de 11 pontos em São Paulo, um a mais do que os últimos quatro domingos no horário, e 10 pontos no Rio de Janeiro, também se destacando no último mês.

Isso significa que os números foram maiores que desde a corrida em Singapura de 2009 no Rio e desde 2010 em São Paulo.

Vale lembrar que um ponto em São Paulo equivale a aproximadamente 72 mil domicílios, enquanto que no Rio de Janeiro é de aproximadamente 45 mil lares.

