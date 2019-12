Governo do Rio aprova incentivo de R$ 302 milhões para ter F1

Na semana passada, a Secretaria de Esporte do Estado do Rio de Janeiro aprovou um projeto de incentivo fiscal no total de R$ 302 milhões para que sejam realizadas as duas primeiras corridas da F1 no novo autódromo em Deodoro, segundo o UOL. Cada prova teria R$ 151 milhões para o governo deixar de receber, mais do que o teto estipulado pela Lei Estadual de incentivo ao esporte, que é de R$ 138 milhões.

Também foi aprovado que o período pretendido para a realização do GP seja de 2021 a 2030, como em São Paulo.

O autódromo ainda não saiu do papel e para que as obras comecem, é preciso da aprovação do estudo de impacto ambiental no terreno que foi cedido pelo Exército.

Segundo o promotor da prova, JR Pereira, o benefício nos dois primeiros anos seria para “fazer a máquina girar”, já que a captação de recursos para as corridas seriam anuais.

Durante o GP do Brasil de 2019, o governador João Doria esteve presente com representantes da prefeitura de São Paulo, o atual promotor do GP do Brasil, Tamas Rohonyi e o CEO da F1, Chase Carey. Segundo o ex-prefeito e atual governador, uma reunião no começo de dezembro seria decisiva para as pretensões paulistas na manutenção da corrida em Interlagos.

Paralelamente a isso, o Autódromo de Interlagos passa por um processo de concessão, visando passar a administração do complexo à iniciativa privada. A abertura dos envelopes está prevista para o dia 8 de janeiro.

Mais um fiasco?

Nesta semana foi anunciado que o Mundial de Endurance da FIA (WEC) não virá mais a São Paulo em 2020. O mais recente fiasco se junta a outros, envolvendo também Fórmula E, Indy e MotoGP, relembre: