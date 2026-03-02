Chegou a hora! A Fórmula 1 inicia a temporada 2026 neste fim de semana, com o GP da Austrália dando o pontapé inicial ao novo regulamento da categoria, marcando uma revolução técnica no carro com um novo chassi e um novo motor. No Brasil, a etapa também traz uma mudança, com o retorno da Globo à frente das transmissões.

O ano de 2026 traz ainda algumas outras mudanças ao grid, com a entrada oficial da Audi, substituindo a Sauber, e da Cadillac, aumentando o número de carros de 20 para 22. Agora como piloto da Audi, Gabriel Bortoleto parte para sua segunda temporada completa na principal categoria do automobilismo mundial.

O grid teve poucas mudanças para 2026. Apenas a Red Bull promoveu mudanças em sua estrutura, com Yuki Tsunoda sendo substituído por Isack Hadjar na equipe principal, com o novato Arvid Lindblad ocupando o espaço do francês na Racing Bulls. E, na novata Cadillac, temos o retorno de Valtteri Bottas e Sergio Pérez.

Para fechar, a temporada 2026 traz ainda algumas mudanças no formato da classificação: em vez de cinco pilotos eliminados no Q1 e no Q2, agora teremos seis nomes caindo em cada uma das partes, para que o Q3 siga contendo apenas dez carros na briga pela pole position. Outra novidade é que o Q3 ganha um minuto adicional de duração, subindo de 12 para 13min.

E após cinco anos de Band, a F1 volta à Globo, em um acordo de três anos que traz a categoria de volta ao grupo carioca, que foi sua casa por muitas décadas. Dos 24 GPs do ano, 15 deles serão transmitidos em TV aberta em uma equipe formada pelo narrador Everaldo Marques e os comentaristas Luciano Burti e Mariana Becker. Já o SporTV recebe todas as sessões do ano (treinos livres, classificações, sprint e GPs), com a narração de Bruno Fonseca e comentários de Rafael Lopes, Christian Fittipaldi e Felipe Giaffone.

Neste fim de semana, o público acompanhará todas as sessões pelo SporTV, enquanto a Globo transmite o GP na madrugada de sábado para domingo.

O fim de semana marca ainda a abertura das temporadas 2026 das Fórmulas 2 e 3, e ambas contam com brasileiros no grid.

Na F2, Rafa Câmara chega embalado pelo título da F3 e, ao correr pela Invicta Racing, busca repetir os passos de seus antecessores, Gabriel Bortoleto e Leonardo Fornaroli, campeões da F3 pela Trident em um ano e pela Invicta na F2 na temporada seguinte. Ele terá a companhia de Emmo Fittipaldi, na AIX Racing. Já na F3, teremos Pedro Clerot pela Rodin Motorsport e Fefo Barrichello pela AIX.

Vale lembrar que, enquanto a F2 conta com transmissão do SporTV e do Globoplay, a F3 não terá transmissão televisiva no Brasil, exceto pela F1TV Pro.

Confira a programação do GP da Austrália, primeira etapa da temporada 2026 e que contará com a presença das etapas da Fórmula 2 e da Fórmula 3, e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Confira a programação do GP da Austrália de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 22h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 02h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Treino Livre 3 Sexta-feira 22h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação Sábado 02h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida Domingo 01h00 Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Quinta-feira 20h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 00h55 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 00h10 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida 2 Sábado 21h15 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Quinta-feira 18h50 F1TV Pro Classificação Sexta-feira 00h00 F1TV Pro Corrida 1 Sexta-feira 21h15 F1TV Pro Corrida 2 Sábado 18h50 F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 06h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h00

