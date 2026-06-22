Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Audi surpreende ao utilizar motor atualizado com ADUO já no GP de Barcelona; entenda

Fórmula 1
GP da Áustria
F1: Audi surpreende ao utilizar motor atualizado com ADUO já no GP de Barcelona; entenda

F1 - Hill alerta Mercedes: Hamilton pode ser o Verstappen de 2025

Fórmula 1
F1 - Hill alerta Mercedes: Hamilton pode ser o Verstappen de 2025

Vencedor na Áustria em 2025, Pedro Clerot retorna ao Red Bull Ring em busca de novas conquistas na F3

F3
Spielberg
Vencedor na Áustria em 2025, Pedro Clerot retorna ao Red Bull Ring em busca de novas conquistas na F3

Após vitória, Rafael Câmara busca se aproximar do líder da F2 na Áustria

F2
Spielberg
Após vitória, Rafael Câmara busca se aproximar do líder da F2 na Áustria

F1: Ferrari será única equipe a usar ADUO já na Áustria; Mercedes e Honda adiam atualização

Fórmula 1
GP da Áustria
F1: Ferrari será única equipe a usar ADUO já na Áustria; Mercedes e Honda adiam atualização

Theo Salomão conquista primeira vitória em ovais no automobilismo americano

NASCAR
Theo Salomão conquista primeira vitória em ovais no automobilismo americano

FIA confirma mudanças nos motores da F1 para 2027; veja quais

Fórmula 1
GP da Áustria
FIA confirma mudanças nos motores da F1 para 2027; veja quais

F1: Bortoleto mira top 10 na Áustria e lamenta pontos perdidos

Fórmula 1
GP da Áustria
F1: Bortoleto mira top 10 na Áustria e lamenta pontos perdidos
Fórmula 1 GP da Áustria

GP da Áustria de F1: Confira horários e como assistir à etapa do Red Bull Ring, com Bortoleto, F2 e F3

Cinco brasileiros estarão em ação neste fim de semana na pista austríaca, que recebe a oitava etapa da temporada 2026 da F1

Redação Motorsport.com
Editado:
Lando Norris, McLaren

A Fórmula 1 volta a acelerar neste fim de semana, visitando mais uma vez o Red Bull Ring para o GP da Áustria, oitava etapa da temporada 2026.

Leia também:

O fim de semana marca a conclusão do primeiro terço da temporada 2026, em meio a um momento importante do campeonato, após a vitória de Lewis Hamilton no GP de Barcelona.

Olhando para o Mundial, Andrea Kimi Antonelli segue na liderança mesmo com o abandono na Catalunha, mas vê sua vantagem reduzida. O italiano tem 156 pontos contra 115 de Hamilton, que aumentou um pouco mais sua diferença para George Russell, que tem 106.

Charles Leclerc segue em quarto, mas bem mais distante por causa dos dois abandonos consecutivos. O monegasco tem 75 pontos, e vê agora Lando Norris perigosamente próximo, com 73. Oscar Piastri é o sexto com 68, à frente de Max Verstappen com 55. Já Gabriel Bortoleto está em 17º com dois tentos.

A Fórmula 2 realiza a sexta de 14 etapas da temporada 2026. Gabriele Mini segue na liderança do campeonato com 86 pontos, contra 80 de Nikola Tsolov, enquanto Rafael Câmara se recuperou e subiu novamente para terceiro, com 69. Alex Dunne tem 67 e Noel León fecha o top 5 com 54, enquanto Emmo Fittipaldi é 18º com dez.

Já a Fórmula 3 realiza a quarta de nove etapas da temporada, tendo optado por não substituir a cancelada do Bahrein. Ugo Ugochukwu segue na liderança com 58 pontos, seis a mais que seu companheiro de Campos Théophile Naël. Bruno del Pino é o terceiro com 48, à frente de Freddie Slater com 47 e Brando Badoer com 41. Pedro Clerot é o décimo, com 16, enquanto Fefo Barrichello é o 28º, ainda sem pontuar.

Confira a programação do GP da Áustria, oitava etapa da temporada 2026 e que contará com a presença das etapas da Fórmula 2 e da Fórmula 3, e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Confira a programação do GP da Áustria de F1: 

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1 Sexta-feira 08h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Treino Livre 2 Sexta-feira 12h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Treino Livre 3 Sábado 07h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Classificação Sábado 11h00

SporTV / Globoplay / F1TV Pro

 

* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
Corrida Domingo 10h00

Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro

 

* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
       
Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre Sexta-feira 06h05 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Classificação Sexta-feira 10h55 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Corrida 1 Sábado 09h15 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Corrida 2 Domingo 05h10 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
       
Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre Sexta-feira 04h55 F1TV Pro
Classificação Sexta-feira 10h00 F1TV Pro
Corrida 1 Sábado 05h05 F1TV Pro
Corrida 2 Domingo 03h40 F1TV Pro
       

Programas no YouTube do Motorsport.com

 Dia Horário  
DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 14h  
SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2  
Q4 Sábado Após a Classificação  
PÓDIO Domingo Após a Corrida  
RETA FINAL Segunda-feira 19h00  

Como a VITÓRIA de HAMILTON impacta Leclerc na Ferrari? KIMI x RUSSELL, Bortoleto e + | FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Mesmo com suposto interesse na Audi, Sainz deve permanecer na Williams
Próximo artigo F1: Clientes da Ferrari podem 'ignorar' motor atualizado após o ADUO

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com

Vencedor na Áustria em 2025, Pedro Clerot retorna ao Red Bull Ring em busca de novas conquistas na F3

F3
F3
Spielberg
Vencedor na Áustria em 2025, Pedro Clerot retorna ao Red Bull Ring em busca de novas conquistas na F3

Após vitória, Rafael Câmara busca se aproximar do líder da F2 na Áustria

F2
F2
Spielberg
Após vitória, Rafael Câmara busca se aproximar do líder da F2 na Áustria

Theo Salomão conquista primeira vitória em ovais no automobilismo americano

NASCAR
NASCAR
Theo Salomão conquista primeira vitória em ovais no automobilismo americano

Últimas notícias

F1: Audi surpreende ao utilizar motor atualizado com ADUO já no GP de Barcelona; entenda

Fórmula 1
GP da Áustria
F1: Audi surpreende ao utilizar motor atualizado com ADUO já no GP de Barcelona; entenda

F1 - Hill alerta Mercedes: Hamilton pode ser o Verstappen de 2025

Fórmula 1
F1 - Hill alerta Mercedes: Hamilton pode ser o Verstappen de 2025

Vencedor na Áustria em 2025, Pedro Clerot retorna ao Red Bull Ring em busca de novas conquistas na F3

F3
Spielberg
Vencedor na Áustria em 2025, Pedro Clerot retorna ao Red Bull Ring em busca de novas conquistas na F3

Após vitória, Rafael Câmara busca se aproximar do líder da F2 na Áustria

F2
Spielberg
Após vitória, Rafael Câmara busca se aproximar do líder da F2 na Áustria