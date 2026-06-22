GP da Áustria de F1: Confira horários e como assistir à etapa do Red Bull Ring, com Bortoleto, F2 e F3
Cinco brasileiros estarão em ação neste fim de semana na pista austríaca, que recebe a oitava etapa da temporada 2026 da F1
A Fórmula 1 volta a acelerar neste fim de semana, visitando mais uma vez o Red Bull Ring para o GP da Áustria, oitava etapa da temporada 2026.
O fim de semana marca a conclusão do primeiro terço da temporada 2026, em meio a um momento importante do campeonato, após a vitória de Lewis Hamilton no GP de Barcelona.
Olhando para o Mundial, Andrea Kimi Antonelli segue na liderança mesmo com o abandono na Catalunha, mas vê sua vantagem reduzida. O italiano tem 156 pontos contra 115 de Hamilton, que aumentou um pouco mais sua diferença para George Russell, que tem 106.
Charles Leclerc segue em quarto, mas bem mais distante por causa dos dois abandonos consecutivos. O monegasco tem 75 pontos, e vê agora Lando Norris perigosamente próximo, com 73. Oscar Piastri é o sexto com 68, à frente de Max Verstappen com 55. Já Gabriel Bortoleto está em 17º com dois tentos.
A Fórmula 2 realiza a sexta de 14 etapas da temporada 2026. Gabriele Mini segue na liderança do campeonato com 86 pontos, contra 80 de Nikola Tsolov, enquanto Rafael Câmara se recuperou e subiu novamente para terceiro, com 69. Alex Dunne tem 67 e Noel León fecha o top 5 com 54, enquanto Emmo Fittipaldi é 18º com dez.
Já a Fórmula 3 realiza a quarta de nove etapas da temporada, tendo optado por não substituir a cancelada do Bahrein. Ugo Ugochukwu segue na liderança com 58 pontos, seis a mais que seu companheiro de Campos Théophile Naël. Bruno del Pino é o terceiro com 48, à frente de Freddie Slater com 47 e Brando Badoer com 41. Pedro Clerot é o décimo, com 16, enquanto Fefo Barrichello é o 28º, ainda sem pontuar.
Confira a programação do GP da Áustria, oitava etapa da temporada 2026 e que contará com a presença das etapas da Fórmula 2 e da Fórmula 3, e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.
Confira a programação do GP da Áustria de F1:
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|08h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|12h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 3
|Sábado
|07h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|11h00
|
SporTV / Globoplay / F1TV Pro
* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
|Corrida
|Domingo
|10h00
|
Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro
* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
|Fórmula 2
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Sexta-feira
|06h05
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação
|Sexta-feira
|10h55
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida 1
|Sábado
|09h15
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida 2
|Domingo
|05h10
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Fórmula 3
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Sexta-feira
|04h55
|F1TV Pro
|Classificação
|Sexta-feira
|10h00
|F1TV Pro
|Corrida 1
|Sábado
|05h05
|F1TV Pro
|Corrida 2
|Domingo
|03h40
|F1TV Pro
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|DIRETO DO PADDOCK
|Quinta-feira
|14h
|SEXTA-LIVRE
|Sexta-feira
|Após o TL2
|Q4
|Sábado
|Após a Classificação
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|19h00
Como a VITÓRIA de HAMILTON impacta Leclerc na Ferrari? KIMI x RUSSELL, Bortoleto e + | FELIPE MOTTA
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