A Fórmula 1 volta a acelerar neste fim de semana, visitando um dos palcos mais polêmicos de seu calendário. Tradicional reduto das voltas deletadas por limites de pista, o Red Bull Ring volta a receber o GP da Áustria, pela 11ª etapa da temporada 2025.

A grande história deste fim de semana é, novamente, a possível suspensão de Max Verstappen. Com 11 pontos na superlicença, o tetracampeão terá que enfrentar mais uma etapa com a corda no pescoço. Caso tome mais um ponto, será suspenso do GP seguinte, em Silverstone. Mas, para o alívio do holandês, na segunda após o GP da Áustria, dois tentos caducam.

Olhando para a situação do Mundial de Pilotos, Oscar Piastri conseguiu evitar um desastre no incidente do Canadá e segue na liderança. O australiano tem 198 pontos contra 176 de seu companheiro de McLaren, Lando Norris, que viu o rival se afastar na frente após o abandono em Montreal. Max Verstappen é o terceiro, com 155. George Russell é o quarto, com 136, enquanto Charles Leclerc completa o top 5, com 104.

Já o brasileiro Gabriel Bortoleto é o 19º colocado, ainda buscando seus primeiros pontos no ano de estreia na categoria.

No Mundial de Construtores, a McLaren segue nadando de braçada. O time de Woking tem 374 pontos contra 199 da Mercedes. A Ferrari vem em terceiro com 182, enquanto a Red Bull tem 162. A Williams fecha o top 5 com 55.

Acompanhando a F1 neste fim de semana no Red Bull Ring, a Fórmula 2 encerra a primeira metade da temporada 2025, com a sétima de 14 etapas. Alex Dunne chega na liderança para esta etapa. São 87 pontos para o irlandês contra 84 de Richard Verschoor. Arvid Lindblad é o terceiro, com 79, enquanto Jak Crawford e Luke Browning completam o top 5, empatados com 73 cada.

Já a Fórmula 3 entra na segunda metade da temporada 2025, com a sexta de dez etapas. E o brasileiro Rafa Câmara segue firme e forte na liderança. O piloto da Academia da Ferrari tem 105 pontos, 26 a mais que o rival mais próximo, Nikola Tsolov. Tim Tramnitz é o terceiro, com 70, enquanto Noah Stromsted (56) e Tuukka Taponen (51) fecham o top 5.

Confira a programação do GP da Áustria, 11ª etapa da temporada 2025 e que contará com a presença das etapas da Fórmula 2 e da Fórmula 3, e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Confira a programação do GP da Áustria de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 08h30 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 12h00 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 3 Sábado 07h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sábado 11h00 Band / Bandsports / F1TV Pro Corrida Domingo 10h00 Band / F1TV Pro Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 06h05 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 10h55 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 09h15 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 05h00 Bandsports / F1TV Pro Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 04h55 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 10h00 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 05h05 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 03h30 Bandsports / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 16h (A confirmar) DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 15h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

