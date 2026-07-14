GP da Bélgica de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Spa, com Bortoleto
Fórmula 2 e Fórmula 3 também correm neste fim de semana
Foto de: Erik Junius
A Fórmula 1 retorna neste fim de semana com o GP da Bélgica, contando também com mais uma etapa da Fórmula 2 e Fórmula 3 e presença dos brasileiros Gabriel Bortoleto, Rafa Câmara, Emmo Fittipaldi, Pedro Clerot e Fefo Barrichello.
Spa-Francorchamps será palco de mais disputas entre Andrea Kimi Antonelli e George Russell, que enfrentam a aproximação da Ferrari, com Lewis Hamilton e Charles Leclerc despontando como principais rivais pelo título.
Em 2025, Bortoleto conquistou pontos importantes na corrida principal na Bélgica, tendo terminado em nono depois de se classificar em décimo - mesma posição que começou e terminou a sprint.
Neste final de semana, diferente do último ano, a F1 não contará com uma corrida sprint em Spa, voltando ao formato normal com três treinos livres antes da classificação.
Previsão do tempo
A sexta-feira tem previsão de tempestades esparsas ao longo do dia, com 40% de chance de chuva. A temperatura deve variar entre 14°C e 24°C, com a umidade alta em até 78%.
Já no sábado, a temperatura máxima deve alcançar apenas os 22°C, enquanto a mínima deve ser de 12°C no período da noite. O dia deverá ficar parcialmente nublado, com ventos a noroeste variando entre 15 a 25 km/h.
O domingo, dia das corridas principais, a temperatura cai e varia entre 11°C e 21°C, com o céu parcialmente nublado e apenas 13% de chance de precipitação.
Horários para o GP da Bélgica
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|08h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|12h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 3
|Sábado
|07h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|11h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida
|Domingo
|10h00
|Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Fórmula 2
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Sexta-feira
|06h05
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação
|Sexta-feira
|12h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida Sprint
|Sábado
|09h15
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida Principal
|Domingo
|05h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Fórmula 3
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Sexta-feira
|04h55
|F1TV Pro
|Classificação
|Sexta-feira
|10h00
|F1TV Pro
|Corrida Sprint
|Sábado
|05h00
|F1TV Pro
|Corrida Principal
|Domingo
|03h30
|F1TV Pro
|
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|Dia
|Horário
|DIRETO DO PADDOCK
|Quinta-feira
|14h
|SEXTA-LIVRE
|Sexta-feira
|Após o Quali Sprint
|PÓDIO SPRINT
|Sábado
|Após a Sprint
|Q4
|Sábado
|Após a Classificação
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|19h00
MARC REINA e AMEAÇA Aprilia! OGURA 2°, Martín 'COM MEDO' e LESÃO de Bezzecchi. DIOGO BEM: vai à HRC?
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