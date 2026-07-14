A Fórmula 1 retorna neste fim de semana com o GP da Bélgica, contando também com mais uma etapa da Fórmula 2 e Fórmula 3 e presença dos brasileiros Gabriel Bortoleto, Rafa Câmara, Emmo Fittipaldi, Pedro Clerot e Fefo Barrichello.

Spa-Francorchamps será palco de mais disputas entre Andrea Kimi Antonelli e George Russell, que enfrentam a aproximação da Ferrari, com Lewis Hamilton e Charles Leclerc despontando como principais rivais pelo título.

Em 2025, Bortoleto conquistou pontos importantes na corrida principal na Bélgica, tendo terminado em nono depois de se classificar em décimo - mesma posição que começou e terminou a sprint.

Neste final de semana, diferente do último ano, a F1 não contará com uma corrida sprint em Spa, voltando ao formato normal com três treinos livres antes da classificação.

Previsão do tempo

A sexta-feira tem previsão de tempestades esparsas ao longo do dia, com 40% de chance de chuva. A temperatura deve variar entre 14°C e 24°C, com a umidade alta em até 78%.

Já no sábado, a temperatura máxima deve alcançar apenas os 22°C, enquanto a mínima deve ser de 12°C no período da noite. O dia deverá ficar parcialmente nublado, com ventos a noroeste variando entre 15 a 25 km/h.

O domingo, dia das corridas principais, a temperatura cai e varia entre 11°C e 21°C, com o céu parcialmente nublado e apenas 13% de chance de precipitação.

Horários para o GP da Bélgica

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 08h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 12h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Treino Livre 3 Sábado 07h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação Sábado 11h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida Domingo 10h00 Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 06h05 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 12h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida Sprint Sábado 09h15 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida Principal Domingo 05h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 04h55 F1TV Pro Classificação Sexta-feira 10h00 F1TV Pro Corrida Sprint Sábado 05h00 F1TV Pro Corrida Principal Domingo 03h30 F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 14h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o Quali Sprint PÓDIO SPRINT Sábado Após a Sprint Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h00

MARC REINA e AMEAÇA Aprilia! OGURA 2°, Martín 'COM MEDO' e LESÃO de Bezzecchi. DIOGO BEM: vai à HRC?

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