A Fórmula 1 entra agora na segunda metade da temporada 2025, com o GP da Bélgica neste fim de semana no mítico circuito de Spa-Francorchamps, trazendo consigo a terceira corrida sprint do ano.

Com 33 pontos em jogo neste fim de semana, graças à corrida sprint, o GP da Bélgica é crucial para a briga pelo campeonato, intensificado com a tradicional previsão de chuva para todos os dias de atividade em Spa.

Oscar Piastri segue na liderança do Mundial mas, com 234 pontos, o australiano vê Lando Norris mais perto do que nunca, com seu companheiro de McLaren a apenas oito tentos de distância (226). Max Verstappen segue em terceiro, mas mais distante da briga, com 165. O holandês se afastou da ameaça de George Russell, que está com 147. Charles Leclerc fecha o top 5, com 119. Já o brasileiro Gabriel Bortoleto está em 19º, com quatro.

A Fórmula 2 realiza neste fim de semana a nona de 14 etapas da temporada 2025. Richard Verschoor segue na ponta do campeonato com 122 pontos, apenas seis à frente de Jak Crawford, enquanto Alex Dunne é o terceiro, com 108. Leonardo Fornaroli é o quarto com 104, enquanto Luke Browning fecha o top 5 com 98.

Já a Fórmula 3 entra na reta final da temporada, com Spa recebendo a antepenúltima etapa do campeonato. Rafa Câmara segue na ponta e contou com a sorte no fim de semana de Silverstone para manter uma vantagem considerável na liderança. O brasileiro tem 120 pontos contra 93 de Tim Tramnitz e 91 de Nikola Tsolov. Com uma etapa quase perfeita no Reino Unido, Mari Boya entrou na disputa, subindo para quarto, com 85. Martinius Stenshorne fecha o top 5 com 74.

Confira a programação do GP da Bélgica, 13ª etapa da temporada 2025 e que contará com a presença das etapas da Fórmula 2 e da Fórmula 3, e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Confira a programação do GP da Bélgica de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 07h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sprint Sexta-feira 11h30 Bandsports / F1TV Pro Corrida Sprint Sábado 07h00 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sábado 11h00 Band / Bandsports / F1TV Pro Corrida Domingo 10h00 Band / F1TV Pro Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 05h10 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 09h55 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 08h45 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 05h00 Bandsports / F1TV Pro Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 04h00 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 09h00 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 04h15 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 03h30 Bandsports / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 16h (A Confirmar) DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 15h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após a Classificação Sprint PÓDIO SPRINT Sábado Após a Corrida Sprint Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

