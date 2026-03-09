GP da China de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Xangai, com Bortoleto, sprint e F1 Academy
Principal categoria do automobilismo mundial disputa neste fim de semana a primeira de seis corridas sprint do ano
A Fórmula 1 segue acelerando neste fim de semana, trocando a Austrália por Xangai, com o GP da China sendo a segunda etapa da temporada 2026, a primeira do ano com corrida sprint.
A Mercedes chega na frente após o domínio em Melbourne. George Russell lidera com 25 pontos contra 18 de Andrea Kimi Antonelli, 15 de Charles Leclerc, 12 de Lewis Hamilton e 10 do atual campeão Lando Norris. Já Gabriel Bortoleto chega em nono, com dois.
A F1 Academy corre na programação deste fim de semana, abrindo a temporada 2026. No total, serão sete etapas, com duas corridas cada. O grid conta com uma representante brasileira: Rafaela Ferreira, que segue defendendo as cores da Racing Bulls.
Confira a programação do GP da China, segunda etapa da temporada 2026 e que contará com a presença da etapa da F1 Academy, e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.
Confira a programação do GP da China de F1:
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Sexta-feira
|00h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação Sprint
|Sexta-feira
|04h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida Sprint
|Sábado
|00h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|04h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida
|Domingo
|04h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|F1 Academy
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Quinta-feira
|22h10
|F1TV Pro
|Classificação
|Sexta-feira
|03h05
|F1TV Pro
|Corrida 1
|Sábado
|02h45
|F1TV Pro
|Corrida 2
|Sábado
|23h40
|F1TV Pro
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|DIRETO DO PADDOCK
|Quinta-feira
|06h
|SEXTA-LIVRE
|Sexta-feira
|Após o Quali Sprint
|PÓDIO SPRINT
|Sábado
|Após a Corrida Sprint
|Q4
|Sábado
|Após a Classificação
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|19h00
