Fórmula 1 GP da China

GP da China de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Xangai, com Bortoleto, sprint e F1 Academy

Principal categoria do automobilismo mundial disputa neste fim de semana a primeira de seis corridas sprint do ano

Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing, Lance Stroll, Aston Martin Racing

A Fórmula 1 segue acelerando neste fim de semana, trocando a Austrália por Xangai, com o GP da China sendo a segunda etapa da temporada 2026, a primeira do ano com corrida sprint. 

Leia também:

A Mercedes chega na frente após o domínio em Melbourne. George Russell lidera com 25 pontos contra 18 de Andrea Kimi Antonelli, 15 de Charles Leclerc, 12 de Lewis Hamilton e 10 do atual campeão Lando Norris. Já Gabriel Bortoleto chega em nono, com dois.

A F1 Academy corre na programação deste fim de semana, abrindo a temporada 2026. No total, serão sete etapas, com duas corridas cada. O grid conta com uma representante brasileira: Rafaela Ferreira, que segue defendendo as cores da Racing Bulls.

Confira a programação do GP da China, segunda etapa da temporada 2026 e que contará com a presença da etapa da F1 Academy, e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Confira a programação do GP da China de F1: 

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre Sexta-feira 00h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Classificação Sprint Sexta-feira 04h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Corrida Sprint Sábado 00h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Classificação Sábado 04h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Corrida Domingo 04h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
       
F1 Academy Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre Quinta-feira 22h10 F1TV Pro
Classificação Sexta-feira 03h05 F1TV Pro
Corrida 1 Sábado 02h45 F1TV Pro
Corrida 2 Sábado 23h40 F1TV Pro
       

Programas no YouTube do Motorsport.com

 Dia Horário  
DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 06h  
SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o Quali Sprint  
PÓDIO SPRINT Sábado Após a Corrida Sprint  
Q4 Sábado Após a Classificação  
PÓDIO Domingo Após a Corrida  
RETA FINAL Segunda-feira 19h00  

