Depois de uma abertura 'caótica' no GP da Austrália, as 10 equipes e 20 pilotos da Fórmula 1 viajam direto para a China, em Xangai. Para o público brasileiro, há a nova possibilidade de vermos Gabriel Bortoleto em ação pela Sauber.

O brasileiro teve problemas com os freios na Austrália e acabou batendo e abandonando a primeira etapa. Seu companheiro, Nico Hulkenberg, terminou em sétimo, marcando os primeiros pontos para a equipe suíça.

A McLaren, com Lando Norris e Oscar Piastri, segue como a favorita para ter um fim de semana marcando bons pontos, enquanto a Ferrari precisa se reencontrar com Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

Outro destaque fica com a Red Bull, que conseguiu colocar Max Verstappen no segundo lugar do pódio, mas Liam Lawson enfrentou problemas e abandonou a primeira corrida.

Como categoria de apoio, a F1 terá a etapa de abertura da temporada da F1 Academy, categoria que visa fomentar a presença de mulheres pilotos na escada à principal categoria do automobilismo mundial. O grid terá duas brasileiras neste ano. Rafaela Ferreira faz sua estreia na categoria com a Campos Racing, representando oficialmente a Racing Bulls. Já Aurelia Nobels segue na categoria com a ART Grand Prix.

Confira a programação do GP da China, segunda etapa da temporada 2025 e que contará com a presença da abertura da F1 Academy, e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Confira a programação do GP da China de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 00h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sprint Sexta-feira 04h30 Bandsports / F1TV Pro Corrida Sprint Sábado 00h00 Bandsports / F1TV Pro Classificação GP Sábado 04h00 Bandsports / Band / F1TV Pro Corrida Domingo 04h00 Band / F1TV Pro F1 Academy Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 22h10 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 03h15 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 02h50 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Sábado 23h45 Bandsports / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após a Classificação Sprint PÓDIO SPRINT Sábado Após a Corrida Sprint Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

