A Fórmula 1 está na Europa e neste fim de semana acontece o primeiro compromisso no continente em que ela mais compete no calendário. Ímola recebe o GP da Emilia Romagna, sétimo round do ano.

A McLaren domina amplamente o campeonato de construtores, somando 246 pontos contra 141 da Mercedes. Mas as atenções estão voltadas aos pilotos.

Oscar Piastri se saiu bem na primeira defesa de sua liderança em Miami e chega com moral no Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. O australiano tem 131 pontos, contra 115 de Lando Norris, seu companheiro de equipe. Max Verstappen é o terceiro, com 99.

Ímola também contará com etapas das principais categorias de acesso à F1. Na Fórmula 3, que realiza a terceira etapa de 2025, a liderança é de Rafa Câmara, com 56 pontos, contra 30 do alemão Tim Tramnitz.

Na Fórmula 2, Richard Verschoor domina o certame, com 53 pontos, contra 41 de Pepe Martí, um a mais que Leonardo Fornaroli.

Confira a programação do GP da Emilia Romagna, 7ª etapa da temporada 2025 e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Confira a programação do GP da Emilia-Romagna de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 8h30 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 12h00 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 3 Sábado 7h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sábado 11h00 Band / Bandsports / F1TV Pro Corrida Domingo 10h00 Band / F1TV Pro

Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 6h05 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 11h Bandsports / F1TV Pro Corrida sprint Sábado 9h15 Bandsports / F1TV Pro Corrida principal Domingo 5h Bandsports / F1TV Pro Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 4h55 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 10h05 Bandsports / F1TV Pro Corrida sprint Sábado 5h05 Bandsports / F1TV Pro Corrida principal Domingo 3h30 Bandsports / F1TV Pro

Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 16h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 15h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

DESMAIO 'com' Hamilton, ALONSO 'intimidador', AFETO de LAUDA e PIQUET: a VIDA E OBRA de MARI BECKER

