Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: McLaren admite que duelo entre Norris e Piastri custou pódio na Itália

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
F1: McLaren admite que duelo entre Norris e Piastri custou pódio na Itália

GP da Espanha de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Madri, com Bortoleto, F2 e F3

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Espanha
GP da Espanha de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Madri, com Bortoleto, F2 e F3

F1: Hadjar não se recupera de fratura e perderá GP da Espanha

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Espanha
F1: Hadjar não se recupera de fratura e perderá GP da Espanha

Ex-chefe da F1, Ecclestone é detido em Portugal por viajar com espingarda

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
Ex-chefe da F1, Ecclestone é detido em Portugal por viajar com espingarda

Porsche Cup: Antonella Bassani faz balanço após final de semana desafiador em Interlagos

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Sprint II
Porsche Cup: Antonella Bassani faz balanço após final de semana desafiador em Interlagos

Após ser coletado nas duas corridas, Matheus Comparatto volta foco para Endurance da Porsche Cup

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Sprint II
Após ser coletado nas duas corridas, Matheus Comparatto volta foco para Endurance da Porsche Cup

F1: Ferrari admite que “falta potência pura” no motor, mesmo com atualização ADUO

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
F1: Ferrari admite que “falta potência pura” no motor, mesmo com atualização ADUO

VÍDEO F1: Confira narração italiana da vitória de Antonelli em Monza

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
VÍDEO F1: Confira narração italiana da vitória de Antonelli em Monza
Fórmula 1 GP da Espanha

GP da Espanha de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Madri, com Bortoleto, F2 e F3

Madring receberá pela primeira vez uma etapa da principal categoria do automobilismo

Livia Veiga
Editado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

A Fórmula 1 segue o calendário europeu e neste fim de semana, entre os dias 11 e 13 de setembro, os pilotos correrão no novo traçado em Madri, para o GP da Espanha. Essa é a segunda passagem da categoria pelo país espanhol após a despedida de Barcelona em 2026.

Leia também:

Andrea Kimi Antonelli chega a mais um fim de semana líder do campeonato com certo conforto - o italiano tem 66 pontos de vantagem sobre George Russell e conquistou a sétima vitória no GP da Itália.

Isack Hadjar, que está afastado da F1 desde o retorno das férias, continuará fora do cockpit do segundo carro da Red Bull. O piloto sofreu uma fratura no punho poucos dias antes do GP da Holanda, ainda em agosto.

Yuki Tsunoda segue defendendo as cores da Racing Bulls ao lado de Arvid Lindblad, enquanto Liam Lawson continuará sendo companheiro de equipe de Max Verstappen.

O GP da Espanha marca a estreia do Madring no calendário da F1 e a corrida principal no domingo terá transmissão na TV aberta da Globo, enquanto todas as sessões podem ser acompanhadas no sportv3, além da F1 TV.

Além da F1, a Fórmula 2 e Fórmula 3 também competem neste fim de semana.

Confira a programação do GP da Itália de F1: 

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1 Sexta-feira 08h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Treino Livre 2 Sexta-feira 12h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Treino Livre 3 Sábado 07h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Classificação Sábado 11h00

SporTV / Globoplay / F1TV Pro

 

* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
Corrida Domingo 10h00

Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro

 

* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
       
Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre Sexta-feira 06h05 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Classificação Sexta-feira 10h55 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Corrida 1 Sábado 09h15 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Corrida 2 Domingo 06h25 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
       
Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre Sexta-feira 04h35 F1TV Pro
Classificação 1 Sexta-feira 13h25 F1TV Pro
Classificação 2 Sexta-feira 13h55 F1TV Pro
Corrida 1 Sábado 06h05 F1TV Pro
Corrida 2 Domingo 04h45 F1TV Pro
       

Programas no YouTube do Motorsport.com

 Dia Horário  
DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 14h  
SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2  
Q4 Sábado Após a Classificação  
PÓDIO Domingo Após a Corrida  
RETA FINAL Segunda-feira 19h00  

Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Hadjar não se recupera de fratura e perderá GP da Espanha

Principais comentários
Mais de
Livia Veiga

F1: Hadjar não se recupera de fratura e perderá GP da Espanha

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Espanha
F1: Hadjar não se recupera de fratura e perderá GP da Espanha

Porsche Cup: Pedrosa vence corrida 2 da Sprint Challenge em Interlagos

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Sprint II
Porsche Cup: Pedrosa vence corrida 2 da Sprint Challenge em Interlagos

Porsche Cup: Muller fecha fim de semana perfeito com vitória na corrida 2

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Sprint II
Porsche Cup: Muller fecha fim de semana perfeito com vitória na corrida 2

Últimas notícias

F1: McLaren admite que duelo entre Norris e Piastri custou pódio na Itália

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Itália
F1: McLaren admite que duelo entre Norris e Piastri custou pódio na Itália

GP da Espanha de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Madri, com Bortoleto, F2 e F3

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Espanha
GP da Espanha de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Madri, com Bortoleto, F2 e F3

F1: Hadjar não se recupera de fratura e perderá GP da Espanha

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Espanha
F1: Hadjar não se recupera de fratura e perderá GP da Espanha

Ex-chefe da F1, Ecclestone é detido em Portugal por viajar com espingarda

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Itália
Ex-chefe da F1, Ecclestone é detido em Portugal por viajar com espingarda