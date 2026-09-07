GP da Espanha de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Madri, com Bortoleto, F2 e F3
Madring receberá pela primeira vez uma etapa da principal categoria do automobilismo
Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
A Fórmula 1 segue o calendário europeu e neste fim de semana, entre os dias 11 e 13 de setembro, os pilotos correrão no novo traçado em Madri, para o GP da Espanha. Essa é a segunda passagem da categoria pelo país espanhol após a despedida de Barcelona em 2026.
Andrea Kimi Antonelli chega a mais um fim de semana líder do campeonato com certo conforto - o italiano tem 66 pontos de vantagem sobre George Russell e conquistou a sétima vitória no GP da Itália.
Isack Hadjar, que está afastado da F1 desde o retorno das férias, continuará fora do cockpit do segundo carro da Red Bull. O piloto sofreu uma fratura no punho poucos dias antes do GP da Holanda, ainda em agosto.
Yuki Tsunoda segue defendendo as cores da Racing Bulls ao lado de Arvid Lindblad, enquanto Liam Lawson continuará sendo companheiro de equipe de Max Verstappen.
O GP da Espanha marca a estreia do Madring no calendário da F1 e a corrida principal no domingo terá transmissão na TV aberta da Globo, enquanto todas as sessões podem ser acompanhadas no sportv3, além da F1 TV.
Além da F1, a Fórmula 2 e Fórmula 3 também competem neste fim de semana.
Confira a programação do GP da Itália de F1:
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|08h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|12h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 3
|Sábado
|07h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|11h00
|
SporTV / Globoplay / F1TV Pro
* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
|Corrida
|Domingo
|10h00
|
Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro
* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
|Fórmula 2
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Sexta-feira
|06h05
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação
|Sexta-feira
|10h55
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida 1
|Sábado
|09h15
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida 2
|Domingo
|06h25
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Fórmula 3
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Sexta-feira
|04h35
|F1TV Pro
|Classificação 1
|Sexta-feira
|13h25
|F1TV Pro
|Classificação 2
|Sexta-feira
|13h55
|F1TV Pro
|Corrida 1
|Sábado
|06h05
|F1TV Pro
|Corrida 2
|Domingo
|04h45
|F1TV Pro
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|DIRETO DO PADDOCK
|Quinta-feira
|14h
|SEXTA-LIVRE
|Sexta-feira
|Após o TL2
|Q4
|Sábado
|Após a Classificação
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|19h00
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