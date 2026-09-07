A Fórmula 1 segue o calendário europeu e neste fim de semana, entre os dias 11 e 13 de setembro, os pilotos correrão no novo traçado em Madri, para o GP da Espanha. Essa é a segunda passagem da categoria pelo país espanhol após a despedida de Barcelona em 2026.

Andrea Kimi Antonelli chega a mais um fim de semana líder do campeonato com certo conforto - o italiano tem 66 pontos de vantagem sobre George Russell e conquistou a sétima vitória no GP da Itália.

Isack Hadjar, que está afastado da F1 desde o retorno das férias, continuará fora do cockpit do segundo carro da Red Bull. O piloto sofreu uma fratura no punho poucos dias antes do GP da Holanda, ainda em agosto.

Yuki Tsunoda segue defendendo as cores da Racing Bulls ao lado de Arvid Lindblad, enquanto Liam Lawson continuará sendo companheiro de equipe de Max Verstappen.

O GP da Espanha marca a estreia do Madring no calendário da F1 e a corrida principal no domingo terá transmissão na TV aberta da Globo, enquanto todas as sessões podem ser acompanhadas no sportv3, além da F1 TV.

Além da F1, a Fórmula 2 e Fórmula 3 também competem neste fim de semana.

Confira a programação do GP da Itália de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 08h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 12h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Treino Livre 3 Sábado 07h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação Sábado 11h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro * React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube Corrida Domingo 10h00 Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro * React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 06h05 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 10h55 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 09h15 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 06h25 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 04h35 F1TV Pro Classificação 1 Sexta-feira 13h25 F1TV Pro Classificação 2 Sexta-feira 13h55 F1TV Pro Corrida 1 Sábado 06h05 F1TV Pro Corrida 2 Domingo 04h45 F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 14h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h00

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