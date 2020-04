A pandemia da Covid-19 causou grandes impactos na temporada 2020 da Fórmula 1, com as nove primeiras etapas da temporada adiadas ou canceladas, e com mais etapas em xeque devido às restrições governamentais para eventos de grande porte.

No momento, a F1 está buscando maneiras de reiniciar a temporada em julho, fazendo corridas com portões fechados. Os circuitos dos GPs da Áustria e da Inglaterra, além de Ímola, já demonstraram interesse em receber as provas nessas condições.

Mas uma das questões levantadas para a realização das provas nessas condições é a taxa paga pelos organizadores locais para receber a etapa. Para muitos circuitos, os valores para arrecadar essa taxa vem da venda de ingressos e os portões fechados tornariam isso uma tarefa quase impossível.

Por isso, a F1 está disposta a renegociar essas taxas para as corridas que forem realizadas com portões fechados, segundo o diretor geral do Circuito de Barcelona, Joan Fontseré.

Em entrevista à Associated Press, Fontseré afirmou que a Liberty está "consciente" da necessidade de renegociar os contratos caso algumas corridas aconteçam com portões fechados.

"Eles estão cientes de que essa é situação excepcional", disse Fontseré. "Obviamente estamos na mesma situação. Se eles querem manter algumas corridas por causa dos direitos de transmissão, por causa das equipes... eles sabem que nossa fonte de renda será reduzida, eles percebem que esse ano será assim, então com certeza estamos na mesma página".

Mas, no momento, a organização do GP da Espanha não está considerando fazer a corrida com portões fechados.

"Quando o governo catalão investe na F1, não é apenas para os ingressos que vendemos, é também pelo impacto financeiro que esse evento tem no país, na Catalunha", disse. "O impacto econômico para o país será muito reduzido. Significa não ter renda para hotéis, alimentação... então isso impacta no acordo entre os dois lados".

Em 2019, o GP da Espanha movimentou mais de 160 milhões de euros para a região, mas, durante o ano, o impacto chegou a quase 300 milhões de euros.

