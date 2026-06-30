GP da Grã-Bretanha de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Silverstone, com Bortoleto, sprint e brasileiros
Com as quatro categorias na pista, Brasil terá seis representantes no fim de semana: Bortoleto (F1), Câmara e Fittipaldi (F2), Clerot e Barrichello (F3) e Ferreira (F1 Academy)
A Fórmula 1 segue acelerando e, neste fim de semana, a principal categoria do automobilismo mundial visita um dos principais templos do esporte, Silverstone, para mais uma edição do GP da Grã-Bretanha. E a nona etapa da temporada 2026 promete uma programação cheia, com seis brasileiros no grid entre F1, F2, F3 e F1 Academy.
O fim de semana em Silverstone traz ainda a quarta corrida sprint da temporada 2026, colocando em jogo um total de 33 pontos nesta etapa.
Olhando para a classificação da F1, Andrea Kimi Antonelli segue na liderança, mas agora com sua vantagem um pouco reduzida. O italiano da Mercedes tem 171 pontos contra 131 do companheiro de equipe, George Russell, que volta a ser o segundo colocado. Com isso, Lewis Hamilton cai para terceiro, com 125.
0scar Piastri está em quarto com 80, enquanto Lando Norris e Charles Leclerc estão empatados com 79 cada, à frente de Max Verstsappen com 73. Gabriel Bortoleto é o 17º com dois.
A Fórmula 2 chega à metade da temporada 2026 neste fim de semana, disputando a sétima de 14 etapas. Gabriel Mini segue na liderança com 108 pontos, apenas dois a mais que Nikola Tsolov, enquanto Rafa Câmara se mantém em terceiro com 82, 26 a menos que o líder.
Alex Dunne é o quarto, com 80 pontos, enquanto Noél León fecha o top 5 com 62. Já Emmo Fittipaldi é o 17º, com 10.
A Fórmula 3 também completa a primeira metade do campeonato em Silverstone, com a quinta de nove etapas. Ugo Ugochukwu é o líder com 78 pontos, contra 62 de Freddie Slater em segundo. Théophile Naël está em terceiro com 52, enquanto Bruno del Pino é o quarto com 49, à frente dos empatados Brando Badoer e Noah Strømsted com 41.
Pedro Clerot vem logo na sequência, em sétimo, com 38 pontos, enquanto Fefo Barrichello é o 28º, ainda sem pontuar.
Para fechar, a F1 Academy retorna também neste fim de semana, com a terceira de seis etapas. Alisha Palmowski está na ponta com 78 pontos, contra 53 de Emma Felbermayr e 37 de Megan Bruce. Representante brasileira e da Racing Bulls no grid, Rafaela Ferreira é a sétima, com 27.
Confira a programação do GP da Grã-Bretanha, nona etapa da temporada 2026 e que contará com a presença das etapas da Fórmula 2, da Fórmula 3 e da F1 Academy, e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.
Confira a programação do GP da Grã-Bretanha de F1:
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Sexta-feira
|08h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação Sprint
|Sexta-feira
|12h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida Sprint
|Sábado
|08h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|12h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida
|Domingo
|11h00
|Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Fórmula 2
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Sexta-feira
|06h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação
|Sexta-feira
|10h55
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida Sprint
|Sábado
|09h45
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida Principal
|Domingo
|07h15
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Fórmula 3
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Sexta-feira
|04h50
|F1TV Pro
|Classificação
|Sexta-feira
|10h00
|F1TV Pro
|Corrida Sprint
|Sábado
|05h35
|F1TV Pro
|Corrida Principal
|Domingo
|04h25
|F1TV Pro
|F1 Academy
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Sexta-feira
|03h45
|F1TV Pro
|Classificação
|Sexta-feira
|14h00
|F1TV Pro
|Corrida 1 (Grid Invertido - 13 voltas ou 30min + 1 volta)
|Sábado
|14h05
|F1TV Pro
|Corrida 2 (13 voltas ou 30min + 1 volta)
|Domingo
|06h00
|F1TV Pro
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|DIRETO DO PADDOCK
|Quinta-feira
|14h
|SEXTA-LIVRE
|Sexta-feira
|Após o Quali Sprint
|PÓDIO SPRINT
|Sábado
|Após a Sprint
|Q4
|Sábado
|Após a Classificação
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|19h00
BEZZECCHI vai se RECUPERAR? OGURA e FERNÁNDEZ brigam por TÍTULO? MARC x ACOSTA vai FERVER! Diogo e +
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