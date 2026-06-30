A Fórmula 1 segue acelerando e, neste fim de semana, a principal categoria do automobilismo mundial visita um dos principais templos do esporte, Silverstone, para mais uma edição do GP da Grã-Bretanha. E a nona etapa da temporada 2026 promete uma programação cheia, com seis brasileiros no grid entre F1, F2, F3 e F1 Academy.

O fim de semana em Silverstone traz ainda a quarta corrida sprint da temporada 2026, colocando em jogo um total de 33 pontos nesta etapa.

Olhando para a classificação da F1, Andrea Kimi Antonelli segue na liderança, mas agora com sua vantagem um pouco reduzida. O italiano da Mercedes tem 171 pontos contra 131 do companheiro de equipe, George Russell, que volta a ser o segundo colocado. Com isso, Lewis Hamilton cai para terceiro, com 125.

0scar Piastri está em quarto com 80, enquanto Lando Norris e Charles Leclerc estão empatados com 79 cada, à frente de Max Verstsappen com 73. Gabriel Bortoleto é o 17º com dois.

A Fórmula 2 chega à metade da temporada 2026 neste fim de semana, disputando a sétima de 14 etapas. Gabriel Mini segue na liderança com 108 pontos, apenas dois a mais que Nikola Tsolov, enquanto Rafa Câmara se mantém em terceiro com 82, 26 a menos que o líder.

Alex Dunne é o quarto, com 80 pontos, enquanto Noél León fecha o top 5 com 62. Já Emmo Fittipaldi é o 17º, com 10.

A Fórmula 3 também completa a primeira metade do campeonato em Silverstone, com a quinta de nove etapas. Ugo Ugochukwu é o líder com 78 pontos, contra 62 de Freddie Slater em segundo. Théophile Naël está em terceiro com 52, enquanto Bruno del Pino é o quarto com 49, à frente dos empatados Brando Badoer e Noah Strømsted com 41.

Pedro Clerot vem logo na sequência, em sétimo, com 38 pontos, enquanto Fefo Barrichello é o 28º, ainda sem pontuar.

Para fechar, a F1 Academy retorna também neste fim de semana, com a terceira de seis etapas. Alisha Palmowski está na ponta com 78 pontos, contra 53 de Emma Felbermayr e 37 de Megan Bruce. Representante brasileira e da Racing Bulls no grid, Rafaela Ferreira é a sétima, com 27.

Confira a programação do GP da Grã-Bretanha, nona etapa da temporada 2026 e que contará com a presença das etapas da Fórmula 2, da Fórmula 3 e da F1 Academy, e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Confira a programação do GP da Grã-Bretanha de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 08h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação Sprint Sexta-feira 12h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida Sprint Sábado 08h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação Sábado 12h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida Domingo 11h00 Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 06h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 10h55 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida Sprint Sábado 09h45 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida Principal Domingo 07h15 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 04h50 F1TV Pro Classificação Sexta-feira 10h00 F1TV Pro Corrida Sprint Sábado 05h35 F1TV Pro Corrida Principal Domingo 04h25 F1TV Pro F1 Academy Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 03h45 F1TV Pro Classificação Sexta-feira 14h00 F1TV Pro Corrida 1 (Grid Invertido - 13 voltas ou 30min + 1 volta) Sábado 14h05 F1TV Pro Corrida 2 (13 voltas ou 30min + 1 volta) Domingo 06h00 F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 14h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o Quali Sprint PÓDIO SPRINT Sábado Após a Sprint Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h00

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