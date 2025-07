É hora de voltar "para casa". Neste fim de semana, a Fórmula 1 visita novamente o palco da primeira corrida de sua história, com o mítico autódromo de Silverstone recebendo mais uma edição do GP da Grã-Bretanha, que marca a conclusão da primeira metade da temporada 2025.

O fim de semana promete muitas emoções, em especial para a dupla da McLaren. Lando Norris corre em casa e busca manter o bom momento iniciado com a vitória no Red Bull Ring, enquanto Oscar Piastri visa retomar o controle da situação, voltando a abrir para o companheiro de equipe.

Oscar Piastri chega a Silverstone com 216 pontos, contra 201 de Lando Norris. Max Verstappen mantém a terceira posição após o abandono na Áustria, com 155, e vê George Russell novamente em sua cola, com 146. Charles Leclerc completa o top 5, com 119. Com o resultado do último domingo, Gabriel Bortoleto conquistou seus primeiros pontos no Mundial e é atualmente o 19º, com quatro.

No Mundial de Construtores, a McLaren segue sobrando, com 417, contra 210 da Ferrari e 209 da Mercedes. A Red Bull vai ficando para trás nesta disputa, em quarto, com 162, enquanto a Williams é a quinta, com 55.

A Fórmula 2 entra neste fim de semana na segunda metade da temporada 2025, com a oitava de 14 etapas. Richard Verschoor retomou a liderança do campeonato, com 114 pontos, abrindo uma boa vantagem para Alex Dunne, em segundo, com 90. Jak Crawford é o terceiro, com 88, logo à frente de Leonardo Fornaroli, com 86, enquanrto Luke Browning completa o top 5 com 83.

Já a Fórmula 3 realiza a sétima de dez etapas da temporada 2025. E o brasileiro Rafa Câmara chega a Silverstone respirando mais aliviado. A desclassificação de Nikola Tsolov da vitória na corrida principal faz o piloto da Trident manter uma boa vantagem na ponta. Rafa tem 117 pontos contra 93 de Tim Tramnitz. Tsolov caiu para terceiro, com 89, enquanto Martinius Stenshorne (67) e Noah Stromsted (62) fecham os cinco primeiros.

Confira a programação do GP da Grã-Bretanha, 12ª etapa da temporada 2025 e que contará com a presença das etapas da Fórmula 2 e da Fórmula 3, e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Confira a programação do GP da Grã-Bretanha de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 08h30 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 12h00 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 3 Sábado 07h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sábado 11h00 Band / Bandsports / F1TV Pro Corrida Domingo 11h00 Band / F1TV Pro Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 06h00 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 10h55 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 09h15 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 07h05 Bandsports / F1TV Pro Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 04h45 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 10h00 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 05h15 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 05h30 Bandsports / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 16h (A confirmar) DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 15h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

LANDO SEGURA PIASTRI e vence, BORTOLETO PILOTO DO DIA! Rico Penteado e Felipe Motta debatem. MIT CUP

Podcast Motorsport.com debate principais rumores do mercado de pilotos da F1 2026:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!