GP da Holanda de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Zandvoort, com Bortoleto, sprint e F1 Academy
Pela primeira vez, etapa recebe fim de semana fora do tradicional
Foto de: Robin Van Lonkhuijsen /ANP / AFP via Getty Images
A Fórmula 1 retorna das férias de agosto neste fim de semana com o GP da Holanda, a 11ª etapa do calendário. Desta vez, Zandvoort será palco de uma corrida sprint e, claro, contará com a presença do brasileiro Gabriel Bortoleto.
Zandvoort faz sua última aparição oficial neste fim de semana. Após seis temporadas, o circuito deixa o calendário, marcando a despedida de Max Verstappen de sua corrida em 'casa'. Além disso, a disputa pelo título mundial entre George Russell, Lewis Hamilton e Andrea Kimi Antonelli retorna com tudo.
No ano passado, Gabriel Bortoleto enfrentou uma corrida caótica na Holanda, terminando a prova na 15ª colocação.
Olhando para a classificação do Mundial, Andrea Kimi Antonelli entra na segunda metade do campeonato com uma boa folga na ponta. O italiano da Mercedes tem 219 pontos contra 169 do vice-líder Lewis Hamilton. George Russell é o terceiro, com 160, enquanto Charles Leclerc é o quarto, com 138 e Lando Norris fecha o top 5 com 128. Já Gabriel Bortoleto é o 14º, com 10 tentos conquistados.
Já a F1 Academy entra na segunda metade da temporada 2026, com a quarta de seis etapas. Alisha Palmowski lidera com 108 pontos, contra 78 da vice-líder Emma Felbermayr. Nina Gademan é a terceira com 50. Representante brasileira no grid, Rafaela Ferreira é a oitava, com 27.
Previsão do tempo
A sexta-feira tem previsão de 40% de chance de chuvas durante os horários do único treino livre e da classificação sprint, com temperaturas em torno de 20°C. No sábado, a possibilidade de precipitação aumenta para 50%, enquanto o clima fica ainda mais ameno, na casa dos 19°C.
Por fim, no domingo, as chances de chuva caem drasticamente para 21% com temperatura máxima de apenas 20°C.
Confira a programação do GP da Holanda de F1:
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Sexta-feira
|07h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação Sprint
|Sexta-feira
|11h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida Sprint
|Sábado
|07h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|11h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida
|Domingo
|10h00
|Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|F1 Academy
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Sexta-feira
|09h00
|F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|04h20
|F1TV Pro
|Corrida 1 (Grid Invertido - 17 voltas ou 30min + 1 volta)
|Sábado
|09h35
|F1TV Pro
|Corrida 2 (17 voltas ou 30min + 1 volta)
|Domingo
|05h30
|F1TV Pro
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|DIRETO DO PADDOCK
|Quinta-feira
|14h
|SEXTA-LIVRE
|Sexta-feira
|Após o Quali Sprint
|PÓDIO SPRINT
|Sábado
|Após a Sprint
|Q4
|Sábado
|Após a Classificação
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|19h00
Kimi é o MELHOR do ano? Qual o PIOR? E BORTOLETO? Nicolas Costa conta CAUSO na casa de DONO da GLOBO
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