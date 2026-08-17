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GP da Holanda de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Zandvoort, com Bortoleto, sprint e F1 Academy

Pela primeira vez, etapa recebe fim de semana fora do tradicional

Redação Motorsport.com
Editado:
Aerial photograph of the Circuit Zandvoort

Foto de: Robin Van Lonkhuijsen /ANP / AFP via Getty Images

A Fórmula 1 retorna das férias de agosto neste fim de semana com o GP da Holanda, a 11ª etapa do calendário. Desta vez, Zandvoort será palco de uma corrida sprint e, claro, contará com a presença do brasileiro Gabriel Bortoleto

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Zandvoort faz sua última aparição oficial neste fim de semana. Após seis temporadas, o circuito deixa o calendário, marcando a despedida de Max Verstappen de sua corrida em 'casa'. Além disso, a disputa pelo título mundial entre George Russell, Lewis Hamilton e Andrea Kimi Antonelli retorna com tudo. 

No ano passado, Gabriel Bortoleto enfrentou uma corrida caótica na Holanda, terminando a prova na 15ª colocação. 

Olhando para a classificação do Mundial, Andrea Kimi Antonelli entra na segunda metade do campeonato com uma boa folga na ponta. O italiano da Mercedes tem 219 pontos contra 169 do vice-líder Lewis Hamilton. George Russell é o terceiro, com 160, enquanto Charles Leclerc é o quarto, com 138 e Lando Norris fecha o top 5 com 128. Já Gabriel Bortoleto é o 14º, com 10 tentos conquistados.

Já a F1 Academy entra na segunda metade da temporada 2026, com a quarta de seis etapas. Alisha Palmowski lidera com 108 pontos, contra 78 da vice-líder Emma Felbermayr. Nina Gademan é a terceira com 50. Representante brasileira no grid, Rafaela Ferreira é a oitava, com 27.

Previsão do tempo

A sexta-feira tem previsão de 40% de chance de chuvas durante os horários do único treino livre e da classificação sprint, com temperaturas em torno de 20°C. No sábado,  a possibilidade de precipitação aumenta para 50%, enquanto o clima fica ainda mais ameno, na casa dos 19°C. 

Por fim, no domingo, as chances de chuva caem drasticamente para 21% com temperatura máxima de apenas 20°C. 

Confira a programação do GP da Holanda de F1: 

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre Sexta-feira 07h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Classificação Sprint Sexta-feira 11h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Corrida Sprint Sábado 07h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Classificação Sábado 11h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Corrida Domingo 10h00 Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro
       
F1 Academy Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre Sexta-feira 09h00 F1TV Pro
Classificação Sábado 04h20 F1TV Pro
Corrida 1 (Grid Invertido - 17 voltas ou 30min + 1 volta) Sábado 09h35 F1TV Pro
Corrida 2 (17 voltas ou 30min + 1 volta) Domingo 05h30 F1TV Pro
       

Programas no YouTube do Motorsport.com

 Dia Horário  
DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 14h  
SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o Quali Sprint  
PÓDIO SPRINT Sábado Após a Sprint  
Q4 Sábado Após a Classificação  
PÓDIO Domingo Após a Corrida  
RETA FINAL Segunda-feira 19h00  

Kimi é o MELHOR do ano? Qual o PIOR? E BORTOLETO? Nicolas Costa conta CAUSO na casa de DONO da GLOBO

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

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