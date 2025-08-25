Fim das férias! A Fórmula 1 volta neste fim de semana, com o GP da Holanda em Zandvoort sendo o palco da 15ª etapa da temporada 2025.

Com 10 GPs e mais três corridas sprints antes do final do campeonato, a briga pelo título segue quente, com a dupla da McLaren separada por poucos pontos. Oscar Piastri volta das férias ainda na liderança, com 284 contra 275 de Lando Norris. Correndo em casa, o tetracampeão Max Verstappen está em terceiro, com 185, enquanto George Russell é o quarto, com 172. Charles Leclerc fecha o top 5 com 151.

No Mundial de Construtores, a McLaren nada de braçada. O time de Woking tem 559, quase 300 a mais que a Ferrari, que tem 260. A Mercedes tem 236, enquanto Red Bull e Williams fecham o top 5, com 194 e 70.

Já a F1 Academy realiza a quinta e antepenúltima etapa da temporada 2025. Doriane Pin lidera com uma certa vantagem. A francesa tem 109 pontos contra 89 de Chloe Chambers e 72 de Maya Weug. Representantes brasileiras no grid, Rafaela Ferreira e Aurelia Nobels estão em 12º e 13º, respectivamente, com nove e cinco pontos.

Confira a programação do GP da Holanda, 15ª etapa da temporada 2025 e que contará com a presença da etapa da e da F1 Academy, e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Confira a programação do GP da Holanda de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 07h30 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 11h00 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 3 Sábado 06h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sábado 10h00 Band / Bandsports / F1TV Pro Corrida Domingo 10h00 Band / F1TV Pro F1 Academy Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 05h10 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 12h30 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 05h25 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 05h40 Bandsports / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 16h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 15h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

