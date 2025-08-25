GP da Holanda de F1: Confira os horários e como assistir à etapa de Zandvoort, com F1 Academy
Principal categoria do automobilismo mundial retorna da pausa de verão com a etapa na casa do tetracampeão Max Verstappen
Fim das férias! A Fórmula 1 volta neste fim de semana, com o GP da Holanda em Zandvoort sendo o palco da 15ª etapa da temporada 2025.
Com 10 GPs e mais três corridas sprints antes do final do campeonato, a briga pelo título segue quente, com a dupla da McLaren separada por poucos pontos. Oscar Piastri volta das férias ainda na liderança, com 284 contra 275 de Lando Norris. Correndo em casa, o tetracampeão Max Verstappen está em terceiro, com 185, enquanto George Russell é o quarto, com 172. Charles Leclerc fecha o top 5 com 151.
No Mundial de Construtores, a McLaren nada de braçada. O time de Woking tem 559, quase 300 a mais que a Ferrari, que tem 260. A Mercedes tem 236, enquanto Red Bull e Williams fecham o top 5, com 194 e 70.
Já a F1 Academy realiza a quinta e antepenúltima etapa da temporada 2025. Doriane Pin lidera com uma certa vantagem. A francesa tem 109 pontos contra 89 de Chloe Chambers e 72 de Maya Weug. Representantes brasileiras no grid, Rafaela Ferreira e Aurelia Nobels estão em 12º e 13º, respectivamente, com nove e cinco pontos.
Confira a programação do GP da Holanda, 15ª etapa da temporada 2025 e que contará com a presença da etapa da e da F1 Academy, e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.
Confira a programação do GP da Holanda de F1:
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|07h30
|Bandsports / F1TV Pro
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|11h00
|Bandsports / F1TV Pro
|Treino Livre 3
|Sábado
|06h30
|Bandsports / F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|10h00
|Band / Bandsports / F1TV Pro
|Corrida
|Domingo
|10h00
|Band / F1TV Pro
|F1 Academy
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Sexta-feira
|05h10
|Bandsports / F1TV Pro
|Classificação
|Sexta-feira
|12h30
|Bandsports / F1TV Pro
|Corrida 1
|Sábado
|05h25
|Bandsports / F1TV Pro
|Corrida 2
|Domingo
|05h40
|Bandsports / F1TV Pro
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|TELEMETRIA
|Quarta-feira
|16h
|DIRETO DO PADDOCK
|Quinta-feira
|15h
|SEXTA-LIVRE
|Sexta-feira
|Após o TL2
|Q4
|Sábado
|Após a Classificação
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|18h45
FITTIPALDI e Emmo Jr SEM FILTRO: Ida OUSADA à F2, Bortoleto, 'CAUSOS' e seus pilotos de F1 favoritos
Ouça o Podcast Motorsport.com com Emerson Fittipaldi e Emmo Jr:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: Barrichello descarta idade como causa de má fase de Hamilton
Porsche Cup: Matheus Comparatto recebe Matheus Ferreira a bordo do carro #118 em rodada dupla no Estoril
Porsche Cup: Chris Hahn volta a Portugal de olho na liderança do campeonato
MotoGP: Calendário da pré-temporada de 2026 ainda está indefinido; entenda
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários