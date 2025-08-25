Todas as categorias

Fórmula 1 GP da Holanda

GP da Holanda de F1: Confira os horários e como assistir à etapa de Zandvoort, com F1 Academy

Principal categoria do automobilismo mundial retorna da pausa de verão com a etapa na casa do tetracampeão Max Verstappen

Editado:
Logan Sargeant, Williams FW46, Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01, Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Fim das férias! A Fórmula 1 volta neste fim de semana, com o GP da Holanda em Zandvoort sendo o palco da 15ª etapa da temporada 2025.

Leia também:

Com 10 GPs e mais três corridas sprints antes do final do campeonato, a briga pelo título segue quente, com a dupla da McLaren separada por poucos pontos. Oscar Piastri volta das férias ainda na liderança, com 284 contra 275 de Lando Norris. Correndo em casa, o tetracampeão Max Verstappen está em terceiro, com 185, enquanto George Russell é o quarto, com 172. Charles Leclerc fecha o top 5 com 151.

No Mundial de Construtores, a McLaren nada de braçada. O time de Woking tem 559, quase 300 a mais que a Ferrari, que tem 260. A Mercedes tem 236, enquanto Red Bull e Williams fecham o top 5, com 194 e 70.

Já a F1 Academy realiza a quinta e antepenúltima etapa da temporada 2025. Doriane Pin lidera com uma certa vantagem. A francesa tem 109 pontos contra 89 de Chloe Chambers e 72 de Maya Weug. Representantes brasileiras no grid, Rafaela Ferreira e Aurelia Nobels estão em 12º e 13º, respectivamente, com nove e cinco pontos.

Confira a programação do GP da Holanda, 15ª etapa da temporada 2025 e que contará com a presença da etapa da e da F1 Academy, e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Confira a programação do GP da Holanda de F1: 

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1 Sexta-feira 07h30 Bandsports / F1TV Pro
Treino Livre 2 Sexta-feira 11h00 Bandsports / F1TV Pro
Treino Livre 3 Sábado 06h30 Bandsports / F1TV Pro
Classificação Sábado 10h00 Band / Bandsports / F1TV Pro
Corrida Domingo 10h00 Band / F1TV Pro
       
F1 Academy Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre Sexta-feira 05h10 Bandsports / F1TV Pro
Classificação Sexta-feira 12h30 Bandsports / F1TV Pro
Corrida 1 Sábado 05h25 Bandsports / F1TV Pro
Corrida 2 Domingo 05h40 Bandsports / F1TV Pro
       

Programas no YouTube do Motorsport.com

 Dia Horário  
TELEMETRIA Quarta-feira 16h  
DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 15h  
SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2  
Q4 Sábado Após a Classificação  
PÓDIO Domingo Após a Corrida  
RETA FINAL Segunda-feira 18h45  

FITTIPALDI e Emmo Jr SEM FILTRO: Ida OUSADA à F2, Bortoleto, 'CAUSOS' e seus pilotos de F1 favoritos

Ouça o Podcast Motorsport.com com Emerson Fittipaldi e Emmo Jr: 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Fórmula 1
