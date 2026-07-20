A Fórmula 1 volta a acelerar neste fim de semana, e o Hungaroring recebe mais uma edição do GP da Hungria, 11ª etapa da temporada 2026, marcando a metade do campeonato, e a última prova antes da pausa de meio de ano.

A F1 chega à metade da temporada 2026 com uma situação muito favorável para o atual líder do campeonato, Andrea Kimi Antonelli.

Independente do que ocorrer na prova deste fim de semana, o italiano da Mercedes vai para a pausa do meio de ano na liderança do campeonato. Antonelli tem 204 pontos contra 159 de Lewis Hamilton, uma diferença de 46 com 'apenas' 25 em jogo nesta etapa.

Com mais um abandono na temporada, George Russell voltou à terceira posição, com 154 pontos. Charles Leclerc segue em quarto, mas agora mais próximo, com 126. Lando Norris fecha o top 5 com 103. Já Gabriel Bortoleto subiu para 14º na classificação, com 10.

A Fórmula 2 realiza a nona de 14 etapas da temporada 2026, com a briga bastante direcionada para os três primeiros colocados. Nikola Tsolov lidera com 161 pontos, enquanto Gabriele Mini tem 134 e Rafa Câmara é o terceiro com 125. Alex Dunne é o quarto com 108 e Noel León é o quinto com 69. Emmo Fittipaldi é o 21º com 10.

Pra fechar, a Fórmula 3 entra na reta final do campeonato, com a antepenúltima etapa da temporada 2026. Ugo Ugochukwu segue na liderança, mas viu sua vantagem desaparecer após uma etapa desastrosa na Bélgica. O americano tem 104 pontos, apenas um a mais que Freddie Slater.

Théophile Nael segue em terceiro, mas agora bem distante, com 65. Noah Stromsted é o quarto com 59 e Ernesto Rivera fecha o top 5 com 56. Pedro Clerot é o décimo com 48, enquanto Fefo Barrichello é o 29º, ainda sem pontuar.

Confira a programação do GP da Hungria, 11ª etapa da temporada 2026 e que contará com a presença das etapas da Fórmula 2 e da Fórmula 3, e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Confira a programação do GP da Hungria de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 08h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 12h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Treino Livre 3 Sábado 07h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação Sábado 11h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro * React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube Corrida Domingo 10h00 Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro * React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 06h05 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 11h05 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 09h15 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 06h25 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 04h55 F1TV Pro Classificação Sexta-feira 10h00 F1TV Pro Corrida 1 Sábado 05h05 F1TV Pro Corrida 2 Domingo 03h40 F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 14h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h00

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