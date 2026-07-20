Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Indy: Palou supera três pilotos da Penske e vence em Nashville

Indy
Nashville
Indy: Palou supera três pilotos da Penske e vence em Nashville

GP da Hungria de F1: Confira horários e como assistir à etapa do Hungaroring, com Bortoleto, F2 e F3

Fórmula 1
GP da Hungria
GP da Hungria de F1: Confira horários e como assistir à etapa do Hungaroring, com Bortoleto, F2 e F3

NASCAR Brasil participa de maior evento de investimentos do mundo

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil participa de maior evento de investimentos do mundo

TV Globo marca a maior audiência com a F1 em quase seis anos no Rio de Janeiro

Fórmula 1
GP da Bélgica
TV Globo marca a maior audiência com a F1 em quase seis anos no Rio de Janeiro

F3: Após pódio na Sprint, Pedro Clerot sai de Spa no top-10 do campeonato

F3
Spa-Francorchamps
F3: Após pódio na Sprint, Pedro Clerot sai de Spa no top-10 do campeonato

MotoGP: Álex Márquez abre o jogo sobre mudança para KTM em 2027

MotoGP
MotoGP: Álex Márquez abre o jogo sobre mudança para KTM em 2027

Gabriel Gomez mantém evolução na FREC com mais um fim de semana consistente em Paul Ricard

Fórmula 3 Regional Europeia
Gabriel Gomez mantém evolução na FREC com mais um fim de semana consistente em Paul Ricard

MotoGP: Quem marcou mais pontos na parte europeia da temporada 2026 até agora?

MotoGP
MotoGP: Quem marcou mais pontos na parte europeia da temporada 2026 até agora?
Fórmula 1 GP da Hungria

GP da Hungria de F1: Confira horários e como assistir à etapa do Hungaroring, com Bortoleto, F2 e F3

Cinco brasileiros estarão em ação neste fim de semana na pista da Hungria, última etapa antes da pausa de meio de ano

Redação Motorsport.com
Editado:
Fans with the view to the start-finish-line

A Fórmula 1 volta a acelerar neste fim de semana, e o Hungaroring recebe mais uma edição do GP da Hungria, 11ª etapa da temporada 2026, marcando a metade do campeonato, e a última prova antes da pausa de meio de ano.

Leia também:

A F1 chega à metade da temporada 2026 com uma situação muito favorável para o atual líder do campeonato, Andrea Kimi Antonelli.

Independente do que ocorrer na prova deste fim de semana, o italiano da Mercedes vai para a pausa do meio de ano na liderança do campeonato. Antonelli tem 204 pontos contra 159 de Lewis Hamilton, uma diferença de 46 com 'apenas' 25 em jogo nesta etapa.

Com mais um abandono na temporada, George Russell voltou à terceira posição, com 154 pontos. Charles Leclerc segue em quarto, mas agora mais próximo, com 126. Lando Norris fecha o top 5 com 103. Já Gabriel Bortoleto subiu para 14º na classificação, com 10.

A Fórmula 2 realiza a nona de 14 etapas da temporada 2026, com a briga bastante direcionada para os três primeiros colocados. Nikola Tsolov lidera com 161 pontos, enquanto Gabriele Mini tem 134 e Rafa Câmara é o terceiro com 125. Alex Dunne é o quarto com 108 e Noel León é o quinto com 69. Emmo Fittipaldi é o 21º com 10.

Pra fechar, a Fórmula 3 entra na reta final do campeonato, com a antepenúltima etapa da temporada 2026. Ugo Ugochukwu segue na liderança, mas viu sua vantagem desaparecer após uma etapa desastrosa na Bélgica. O americano tem 104 pontos, apenas um a mais que Freddie Slater.

Théophile Nael segue em terceiro, mas agora bem distante, com 65. Noah Stromsted é o quarto com 59 e Ernesto Rivera fecha o top 5 com 56. Pedro Clerot é o décimo com 48, enquanto Fefo Barrichello é o 29º, ainda sem pontuar.

Confira a programação do GP da Hungria, 11ª etapa da temporada 2026 e que contará com a presença das etapas da Fórmula 2 e da Fórmula 3, e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Confira a programação do GP da Hungria de F1: 

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1 Sexta-feira 08h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Treino Livre 2 Sexta-feira 12h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Treino Livre 3 Sábado 07h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Classificação Sábado 11h00

SporTV / Globoplay / F1TV Pro

 

* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
Corrida Domingo 10h00

Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro

 

* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
       
Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre Sexta-feira 06h05 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Classificação Sexta-feira 11h05 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Corrida 1 Sábado 09h15 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Corrida 2 Domingo 06h25 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
       
Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre Sexta-feira 04h55 F1TV Pro
Classificação Sexta-feira 10h00 F1TV Pro
Corrida 1 Sábado 05h05 F1TV Pro
Corrida 2 Domingo 03h40 F1TV Pro
       

Programas no YouTube do Motorsport.com

 Dia Horário  
DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 14h  
SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2  
Q4 Sábado Após a Classificação  
PÓDIO Domingo Após a Corrida  
RETA FINAL Segunda-feira 19h00  

FUTUROS de MAX, Russell e GABRIEL: Empresário de RUBINHO na F1 analisa! G.Rodrigues, PIPO e Da Costa

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior TV Globo marca a maior audiência com a F1 em quase seis anos no Rio de Janeiro

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com

NASCAR Brasil participa de maior evento de investimentos do mundo

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
NASCAR Brasil participa de maior evento de investimentos do mundo

Candidato ao título da F2 é desclassificado de corrida II da Bélgica por motivo bizarro

F2
F2
Spa-Francorchamps
Candidato ao título da F2 é desclassificado de corrida II da Bélgica por motivo bizarro

F1: Russell pede para Mercedes "um carro igual ao de Antonelli"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Bélgica
F1: Russell pede para Mercedes "um carro igual ao de Antonelli"

Últimas notícias

Indy: Palou supera três pilotos da Penske e vence em Nashville

Indy
Nashville
Indy: Palou supera três pilotos da Penske e vence em Nashville

GP da Hungria de F1: Confira horários e como assistir à etapa do Hungaroring, com Bortoleto, F2 e F3

Fórmula 1
GP da Hungria
GP da Hungria de F1: Confira horários e como assistir à etapa do Hungaroring, com Bortoleto, F2 e F3

NASCAR Brasil participa de maior evento de investimentos do mundo

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil participa de maior evento de investimentos do mundo

TV Globo marca a maior audiência com a F1 em quase seis anos no Rio de Janeiro

Fórmula 1
GP da Bélgica
TV Globo marca a maior audiência com a F1 em quase seis anos no Rio de Janeiro