A Fórmula 1 volta a acelerar neste fim de semana, e o Hungaroring recebe a maior categoria do automobilismo mundial para mais uma edição do GP da Hungria, 14ª etapa da temporada 2025 e a última antes da pausa de verão.

A passagem pelo Hungaroring promete muitas emoções, com algumas equipes devendo trazer seus últimos pacotes de atualização do ano antes de voltarem totalmente seus focos para o desenvolvimento do carro de 2026.

No Mundial de Pilotos, Oscar Piastri segue na liderança, com 266 pontos, contra 250 de seu companheiro de McLaren, Lando Norris. Mesmo sem ir ao pódio na Bélgica, Max Verstappen é o terceiro, com 185, enquanto George Russell vem em quarto, com 157. Charles Leclerc fecha o top 5 com 139, enquanto Lewis Hamilton é o sexto com 109.

Já a Fórmula 2 realiza a décima de 14 etapas da temporada 2025 em meio a uma disputa intensa, com apenas 12 pontos separando o top 5. Leonardo Fornaroli retomou a liderança com 125, contra 122 de Richard Verschoor. Jak Crawford é o terceiro, com 116, enquanto Alex Dunne tem 114 e Luke Browning 113.

Para fechar, a Fórmula 3 terá a penúltima etapa da temporada 2025. E Rafael Câmara tem condições de sair campeão já neste fim de semana. No momento, o brasileiro tem 126 pontos, contra 98 de Nikola Tsolov, 93 de Tim Tramnitz, 85 de Mari Boya e 80 de Martinius Stenshorne.

Com apenas duas etapas restantes e 78 pontos em jogo, as chances do brasileiro fechar o campeonato neste fim de semana é pequena, mas não impossível. Com 28 de vantagem para Tsolov, o rival mais próximo, Câmara precisa abrir 39 para o segundo colocado ao final da etapa do Hungaroring para se sagrar campeão com antecedência.

Confira a programação do GP da Hungria, 14ª etapa da temporada 2025 e que contará com a presença das etapas da Fórmula 2 e da Fórmula 3, e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Confira a programação do GP da Hungria de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 08h30 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 12h00 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 3 Sábado 07h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sábado 11h00 Band / Bandsports / F1TV Pro Corrida Domingo 10h00 Band / F1TV Pro Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 06h05 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 10h55 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 09h15 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 05h00 Bandsports / F1TV Pro Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 04h55 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 10h00 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 05h05 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 03h30 Bandsports / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 17h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 15h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

