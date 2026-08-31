A Fórmula 1 volta a acelerar neste fim de semana, visitando um dos templos do automobilismo mundial, o Autódromo Nazionale Monza para mais uma edição do GP da Itália, 13ª etapa da temporada 2026.

O fim de semana é cercado de expectativas em torno dos motores. Enquanto a Ferrari confirmou que usará o segundo ADUO nesta etapa, muitos rumores apontam que a Mercedes usará seu primeiro token em Monza. Além disso, o líder do Mundial, Andrea Kimi Antonelli, trocará sua unidade de potência e largará do fundo do grid.

Antonelli chega para sua corrida em casa com 242 pontos, contra 183 de George Russell e Lewis Hamilton, empatados. Lando Norris é o terceiro com 159, enquanto Charles Leclerc tem 155, fechando o top 5. Gabriel Bortoleto é o 14º colocado, com 10.

A Fórmula 2 realiza neste fim de semana a 10ª de 14 etapas da temporada 2026. Nikola Tsolov segue na liderança com 167 pontos, 20 a mais que o vice-líder Gabriele Mini, enquanto Rafa Câmara é o terceiro com 145. Alex Dunne é o quarto com 108 e Noel León fecha o top 5 com 94. Emmo Fittipaldi é o 21º com 10.

Já a Fórmula 3 realiza a penúltima etapa da temporada 2026 em Monza. Com 78 pontos ainda em jogo, sete pilotos seguem matematicamente vivos na briga pelo título. Mas, na verdade, a disputa está concentrada entre dois nomes: Freddie Slater lidera com 130, enquanto Ugo Ugochukwu tem 122. Representantes brasileiros no grid, Pedro Clerot é o décimo, com 48, enquanto Fefo Barrichello está em 27º com dois.

Confira a programação do GP da Itália, 13ª etapa da temporada 2026 e que contará com a presença das provas da Fórmula 2 e da Fórmula 3, e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Confira a programação do GP da Itália de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 07h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 11h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Treino Livre 3 Sábado 07h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação Sábado 11h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro * React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube Corrida Domingo 10h00 Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro * React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 05h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 09h55 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 09h15 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 04h45 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 03h35 F1TV Pro Classificação Sexta-feira 09h00 F1TV Pro Corrida 1 Sábado 04h30 F1TV Pro Corrida 2 Domingo 03h15 F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 14h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h00

McLaren PASSOU FERRARI e PEITA MERCEDES? Hamilton ensaia CRISE interna, BORTOLETO, 'causos' de MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!