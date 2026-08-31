GP da Itália de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Monza, com Bortoleto, F2 e F3
Etapa de Monza está cerca de expectativas em torno dos motores, com punições por trocas e o uso do ADUO
A Fórmula 1 volta a acelerar neste fim de semana, visitando um dos templos do automobilismo mundial, o Autódromo Nazionale Monza para mais uma edição do GP da Itália, 13ª etapa da temporada 2026.
O fim de semana é cercado de expectativas em torno dos motores. Enquanto a Ferrari confirmou que usará o segundo ADUO nesta etapa, muitos rumores apontam que a Mercedes usará seu primeiro token em Monza. Além disso, o líder do Mundial, Andrea Kimi Antonelli, trocará sua unidade de potência e largará do fundo do grid.
Antonelli chega para sua corrida em casa com 242 pontos, contra 183 de George Russell e Lewis Hamilton, empatados. Lando Norris é o terceiro com 159, enquanto Charles Leclerc tem 155, fechando o top 5. Gabriel Bortoleto é o 14º colocado, com 10.
A Fórmula 2 realiza neste fim de semana a 10ª de 14 etapas da temporada 2026. Nikola Tsolov segue na liderança com 167 pontos, 20 a mais que o vice-líder Gabriele Mini, enquanto Rafa Câmara é o terceiro com 145. Alex Dunne é o quarto com 108 e Noel León fecha o top 5 com 94. Emmo Fittipaldi é o 21º com 10.
Já a Fórmula 3 realiza a penúltima etapa da temporada 2026 em Monza. Com 78 pontos ainda em jogo, sete pilotos seguem matematicamente vivos na briga pelo título. Mas, na verdade, a disputa está concentrada entre dois nomes: Freddie Slater lidera com 130, enquanto Ugo Ugochukwu tem 122. Representantes brasileiros no grid, Pedro Clerot é o décimo, com 48, enquanto Fefo Barrichello está em 27º com dois.
Confira a programação do GP da Itália, 13ª etapa da temporada 2026 e que contará com a presença das provas da Fórmula 2 e da Fórmula 3, e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.
Confira a programação do GP da Itália de F1:
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|07h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|11h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 3
|Sábado
|07h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|11h00
|
SporTV / Globoplay / F1TV Pro
* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
|Corrida
|Domingo
|10h00
|
Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro
* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
|Fórmula 2
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Sexta-feira
|05h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação
|Sexta-feira
|09h55
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida 1
|Sábado
|09h15
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida 2
|Domingo
|04h45
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Fórmula 3
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Sexta-feira
|03h35
|F1TV Pro
|Classificação
|Sexta-feira
|09h00
|F1TV Pro
|Corrida 1
|Sábado
|04h30
|F1TV Pro
|Corrida 2
|Domingo
|03h15
|F1TV Pro
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|DIRETO DO PADDOCK
|Quinta-feira
|14h
|SEXTA-LIVRE
|Sexta-feira
|Após o TL2
|Q4
|Sábado
|Após a Classificação
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|19h00
McLaren PASSOU FERRARI e PEITA MERCEDES? Hamilton ensaia CRISE interna, BORTOLETO, 'causos' de MOTTA
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