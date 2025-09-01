GP da Itália de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Monza, com F2 e F3
Principal categoria do automobilismo mundial chega a um dos templos do esporte a motor, com as expectativas sobre a segunda corrida de Hamilton na casa da Ferrari
A Fórmula 1 segue acelerando e, neste fim de semana, a principal categoria do automobilismo mundial chega a um dos templos do esporte a motor: Monza, para mais uma edição do GP da Itália.
Após um caótico GP da Holanda, Oscar Piastri aproveitou o abandono de Lando Norris para disparar na liderança do Mundial. O australiano chegou a 309 pontos, enquanto seu companheiro de McLaren ficou estagnado com 275. Max Verstappen está com 205, enquanto George Russell e Charles Leclerc fecham o top 5, com 184 e 151, respectivamente.
No Mundial de Construtores, a McLaren chega a 584 pontos contra 260 da Ferrari, 248 da Mercedes, 214 da Red Bull e 80 da Williams.
A Fórmula 2 realiza neste fim de semana a 11ª de 14 etapas da temporada 2025. Entrando na reta final do campeonato, Leonardo Fornaroli está na frente com 154 pontos, contra 134 de Jak Crawford e 135 de Richard Verschoor. Luke Browning e Alex Dunne fecham o top 5 com 125 e 124.
Já a Fórmula 3 encerra neste fim de semana a temporada 2025. O título já está decidido a favor do brasileiro Rafa Câmara. O piloto da Academia da Ferrari tem 156 pontos contra 108 de Mari Boya e 106 de Nikola Tsolov.
Confira a programação do GP da Itália, 16ª etapa da temporada 2025 e que contará com a presença das etapas da Fórmula 2 e da Fórmula 3, e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.
Confira a programação do GP da Itália de F1:
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|08h30
|Bandsports / F1TV Pro
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|12h00
|Bandsports / F1TV Pro
|Treino Livre 3
|Sábado
|07h30
|Bandsports / F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|11h00
|Band / Bandsports / F1TV Pro
|Corrida
|Domingo
|10h00
|Band / F1TV Pro
|Fórmula 2
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Sexta-feira
|06h00
|Bandsports / F1TV Pro
|Classificação
|Sexta-feira
|10h55
|Bandsports / F1TV Pro
|Corrida 1
|Sábado
|09h15
|Bandsports / F1TV Pro
|Corrida 2
|Domingo
|04h45
|Bandsports / F1TV Pro
|Fórmula 3
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Sexta-feira
|04h35
|Bandsports / F1TV Pro
|Classificação
|Sexta-feira
|10h00
|Bandsports / F1TV Pro
|Corrida 1
|Sábado
|04h15
|Bandsports / F1TV Pro
|Corrida 2
|Domingo
|03h15
|Bandsports / F1TV Pro
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|TELEMETRIA
|Quarta-feira
|17h
|DIRETO DO PADDOCK
|Quinta-feira
|15h
|SEXTA-LIVRE
|Sexta-feira
|Após o TL2
|Q4
|Sábado
|Após a Classificação
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|18h45
HAMILTON é MESSI, indagações a VETTEL, BORTOLETO, VERSTAPPEN, motores da F1 e F-E - LUCAS DI GRASSI
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM com LUCAS DI GRASSI:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
