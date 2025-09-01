Todas as categorias

Fórmula 1 GP da Itália

GP da Itália de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Monza, com F2 e F3

Principal categoria do automobilismo mundial chega a um dos templos do esporte a motor, com as expectativas sobre a segunda corrida de Hamilton na casa da Ferrari

Redação Motorsport.com
Editado:
Fãs

A Fórmula 1 segue acelerando e, neste fim de semana, a principal categoria do automobilismo mundial chega a um dos templos do esporte a motor: Monza, para mais uma edição do GP da Itália.

Leia também:

Após um caótico GP da Holanda, Oscar Piastri aproveitou o abandono de Lando Norris para disparar na liderança do Mundial. O australiano chegou a 309 pontos, enquanto seu companheiro de McLaren ficou estagnado com 275. Max Verstappen está com 205, enquanto George Russell e Charles Leclerc fecham o top 5, com 184 e 151, respectivamente. 

No Mundial de Construtores, a McLaren chega a 584 pontos contra 260 da Ferrari, 248 da Mercedes, 214 da Red Bull e 80 da Williams.

A Fórmula 2 realiza neste fim de semana a 11ª de 14 etapas da temporada 2025. Entrando na reta final do campeonato, Leonardo Fornaroli está na frente com 154 pontos, contra 134 de Jak Crawford e 135 de Richard Verschoor. Luke Browning e Alex Dunne fecham o top 5 com 125 e 124.

Já a Fórmula 3 encerra neste fim de semana a temporada 2025. O título já está decidido a favor do brasileiro Rafa Câmara. O piloto da Academia da Ferrari tem 156 pontos contra 108 de Mari Boya e 106 de Nikola Tsolov.

Confira a programação do GP da Itália, 16ª etapa da temporada 2025 e que contará com a presença das etapas da Fórmula 2 e da Fórmula 3, e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Confira a programação do GP da Itália de F1: 

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1 Sexta-feira 08h30 Bandsports / F1TV Pro
Treino Livre 2 Sexta-feira 12h00 Bandsports / F1TV Pro
Treino Livre 3 Sábado 07h30 Bandsports / F1TV Pro
Classificação Sábado 11h00 Band / Bandsports / F1TV Pro
Corrida Domingo 10h00 Band / F1TV Pro
       
Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre Sexta-feira 06h00 Bandsports / F1TV Pro
Classificação Sexta-feira 10h55 Bandsports / F1TV Pro
Corrida 1 Sábado 09h15 Bandsports / F1TV Pro
Corrida 2 Domingo 04h45 Bandsports / F1TV Pro
       
Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre Sexta-feira 04h35 Bandsports / F1TV Pro
Classificação Sexta-feira 10h00 Bandsports / F1TV Pro
Corrida 1 Sábado 04h15 Bandsports / F1TV Pro
Corrida 2 Domingo 03h15 Bandsports / F1TV Pro
       

Programas no YouTube do Motorsport.com

 Dia Horário  
TELEMETRIA Quarta-feira 17h  
DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 15h  
SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2  
Q4 Sábado Após a Classificação  
PÓDIO Domingo Após a Corrida  
RETA FINAL Segunda-feira 18h45  

HAMILTON é MESSI, indagações a VETTEL, BORTOLETO, VERSTAPPEN, motores da F1 e F-E - LUCAS DI GRASSI

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM com LUCAS DI GRASSI:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Redação Motorsport.com
