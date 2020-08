A vitória de Max Verstappen no GP de 70 Anos da F1 caiu no gosto do brasileiro. Isso refletiu nos números de audiência mostrados no domingo de manhã.

Durante o período da briga de Red Bull e Mercedes, a audiência registrou uma média de 8 pontos no Rio de Janeiro, com uma participação de 28%, ou seja, entre todos os televisores ligados no período, quase um terço estava na F1. Ambas as marcas são recordes em 2020.

Em São Paulo não foi muito diferente. Foram 9 pontos, com 29% de participação, igualando o recorde de audiência do ano.

Vale lembrar que um ponto em São Paulo equivale a aproximadamente 72 mil domicílios, enquanto no Rio de Janeiro é de aproximadamente 45 mil lares.

F1 2020: Show de Verstappen e tudo sobre o GP dos 70 anos da F1 com Lito Cavalcanti e Rico Penteado

