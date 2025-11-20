Todas as categorias

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike
Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup encerra temporada com desafio de longa duração em Interlagos
Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Reales fecha temporada da Porsche Cup em Interlagos e mira pódio
Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Enzo Fittipaldi corre em Interlagos e mira novo pódio em endurance da Porsche Cup
Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Rafa Brocchi acelera rumo à final do Endurance da Porsche Cup em Interlagos
Porsche Cup
Porsche Cup
Porsche Cup: Giassi e Morestoni chegam a Interlagos na briga pelo título da Carrera Rookie
Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Matheus Ferreira busca novo pódio na Porsche Cup Brasil em etapa de endurance em Interlagos
WEC
WEC
Bahrein
Mick Schumacher deixa equipe Alpine no WEC; quais as opções para o alemão?
Fórmula 1 GP de Las Vegas

GP de Las Vegas de F1 acontece no sábado; entenda o porquê

Corrida na Cidade dos Cassinos é a única do calendário que não ocorre no domingo

Ed Hardy Jose Carlos de Celis
Editado:

Tanto em formato sprint quanto em um fim de semana normal, há algo imutável: as corridas de um GP de Fórmula 1 são no domingo, exceto uma. O GP de Las Vegas é o único do calendário que acontece no sábado no horário local e, portanto, antecipa um dia suas sessões: os treinos livres de sexta-feira são na quinta à tarde, e a classificação é na sexta à noite da Cidade dos Cassinos.

Leia também:

Sim, as duas primeiras corridas de 2024 em Bahrein e Arábia Saudita foram no sábado, mas por razões religiosas, para não coincidir com o Ramadã, feriado da religião muçulmana que exige o recolhimento dos fiéis no período do dia. Em 2025, essas corridas e as demais voltaram a ser no domingo, exceto a de Las Vegas. Por quê?

Por que o GP de Las Vegas de F1 é disputado no sábado no horário local

Na verdade, tudo se resume ao objetivo de ter o maior número possível de telespectadores de todo o mundo devido ao fuso horário de Las Vegas. E o momento de maior audiência em Las Vegas é no sábado à noite, por isso fazer a corrida nesse horário faz sentido.

A cidade, situada no estado de Nevada, no oeste dos EUA, tem oito horas a menos que o Reino Unido e nove a menos que a Europa continental, por isso a corrida é no sábado lá, embora na Europa seja nas primeiras horas do domingo.

Além disso, por ser uma corrida noturna, se a F1 mantivesse seu horário tradicional e a largada da corrida em 2025 fosse às 20h da noite de domingo, na Europa seria madrugada de segunda-feira, quando muitos fãs estariam trabalhando ou descansando para ir trabalhar, o que resultaria em uma audiência insuficiente e não seria o ideal. Assim, ao ser realizada 24 horas antes, mais pessoas têm a oportunidade de assistir.

Um argumento para evitar isso também teria sido realizar a corrida ao meio-dia, o que faria com que no Reino Unido fosse às 20h, mas os organizadores tinham certeza de que o GP de Las Vegas seria, obrigatoriamente, noturno.

A F1 também queria que a corrida acontecesse no horário de maior movimento da cidade, quando o panorama de prédios se ilumina para a grande ocasião, enquanto os carros passam pelo icônico Strip. E se fosse realizada algumas horas antes, na Europa seria madrugada, o que significaria que muita gente acabaria assistindo gravado.

Este é um GP que a F1 preparou durante muito tempo, e o fim de semana precisa do máximo de espectadores possível. Stefano Domenicali, CEO da categoria, disse um ano antes da estreia que deveriam ser flexíveis e que esses horários de largada tornam assistir ao GP de Las Vegas bastante viável para todos, em linhas gerais.

Devido ao horário tardio em Las Vegas, o adiamento de uma sessão pode significar que a Fórmula 1 dure até a meia-noite, ou até mais. Isso já ficou evidente na estreia em 2023, quando um incidente com uma tampa de bueiro danificou o carro de Carlos Sainz no TL1 e obrigou o cancelamento da sessão.

A organização teve que revisar todas as tampas de bueiro — que são muitas em um circuito urbano de 6,201 quilômetros com essas características — e isso causou o atraso do TL2. Ela só começou às 2h30 da manhã no horário local e o tempo foi aumentado de 60 para 90 minutos. Naquele momento não havia muito mais espaço: as ruas precisavam ser reabertas ao tráfego às 4 da manhã no horário local.

Além disso, os fãs tiveram que deixar o circuito às 1h30 por 'considerações logísticas'. Nunca antes uma sessão de F1 havia começado tão tarde... ou tão cedo, dependendo do ponto de vista. 

No entanto, ao antecipar várias horas cada sessão este ano, os organizadores também contam com uma margem maior caso outro incidente semelhante ocorra em 2025.

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1 Quinta-feira 21h30 Bandsports / F1TV Pro
Treino Livre 2 Sexta-feira 01h00 Bandsports / F1TV Pro
Treino Livre 3 Sexta-feira 21h30 Bandsports / F1TV Pro
Classificação Sábado 01h00 Band / Bandsports / F1TV Pro
Corrida Domingo 01h00 Band / F1TV Pro
       
F1 Academy Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre Quinta-feira 23h00 Bandsports / F1TV Pro
Classificação Sexta-feira 02h30 Bandsports / F1TV Pro
Corrida 1 Sexta-feira 23h15 Bandsports / F1TV Pro
Corrida 2 Sábado 21h20 Bandsports / F1TV Pro
       

Programas no YouTube do Motorsport.com

 Dia Horário  
DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 06h  
SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2  
Q4 Sábado Após a Classificação  
PÓDIO Domingo Após a Corrida  
RETA FINAL Segunda-feira 19h00  

Ouça versão áudio do Podcast:

 

Ed Hardy
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Como Norris salvou sua temporada para se tornar o favorito ao título
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Por que melhores resultados de Antonelli foram em pistas desconhecidas por ele
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: McLaren culpa Antonelli por batida com Piastri; Leclerc concorda

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike
Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup encerra temporada com desafio de longa duração em Interlagos
Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Reales fecha temporada da Porsche Cup em Interlagos e mira pódio
Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Enzo Fittipaldi corre em Interlagos e mira novo pódio em endurance da Porsche Cup

