É hora de acelerar! A Fórmula 1 entra de vez na reta final da temporada 2026, iniciando a última sequência de corridas do ano com o GP de Las Vegas, em sua última visita aos Estados Unidos neste ano.

Confira a programação do GP de Las Vegas de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 21h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 01h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Treino Livre 3 Sexta-feira 21h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação Sábado 01h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida Domingo 01h00 Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro F1 Academy Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Quinta-feira 23h00 F1TV Pro Classificação Sexta-feira 02h30 F1TV Pro Corrida 1 (13 voltas ou 30min + 1 volta) Sexta-feira 23h15 F1TV Pro Corrida 2 (13 voltas ou 30min + 1 volta) Sábado 21h20 F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 06h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 (AO VIVO) Q4 Sábado Após a Classificação (AO VIVO) PÓDIO Domingo Após a Corrida (AO VIVO) RETA FINAL Segunda-feira 19h00 (AO VIVO)

A Fórmula 1 chega a Las Vegas com os dois títulos de 2026 decididos: Andrea Kimi Antonelli é o campeão de pilotos, enquanto a Mercedes levantou mais uma taça de Construtores. Mas, entre os pilotos, a briga pelo vice segue bem aberta.

Já inalcançável, Antonelli tem 390 pontos, bem distante dos cinco candidatos ao vice: Max Verstappen é o segundo com 279, com George Russell em terceiro, com 262, Lewis Hamilton é o quarto com 261, Charles Leclerc o quinto com 249 e Lando Norris fecha o top 6 com 246.

O Brasil volta a ter dois representantes no grid neste fim de semana. Gabriel Bortoleto é o 14º colocado, com 14 pontos, enquanto Rafa Câmara vai em busca de seus primeiros pontos na F1 em sua segunda corrida na categoria.

Já a F1 Academy encerra a temporada 2026 neste fim de semana. O título já está decidido para Alisha Palmowski, com a britânica tendo 172 pontos. A briga pelo vice segue em aberto. Nina Gademan é a segunda com 119, enquanto Emma Felbermayr é a terceira, com 113. Representante brasileira do grid, Rafaela Ferreira é a 12ª, com 27.

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