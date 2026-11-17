GP de Las Vegas de F1: Confira horários e como assistir à antepenúltima etapa de 2026, com Bortoleto e Câmara
Principal categoria do automobilismo mundial entra de vez na reta final da temporada 2026 com a última rodada tripla do calendário
É hora de acelerar! A Fórmula 1 entra de vez na reta final da temporada 2026, iniciando a última sequência de corridas do ano com o GP de Las Vegas, em sua última visita aos Estados Unidos neste ano.
Confira a programação do GP de Las Vegas de F1:
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Quinta-feira
|21h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|01h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 3
|Sexta-feira
|21h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|01h00
|
SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida
|Domingo
|01h00
|
Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|F1 Academy
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Quinta-feira
|23h00
|F1TV Pro
|Classificação
|Sexta-feira
|02h30
|F1TV Pro
|Corrida 1 (13 voltas ou 30min + 1 volta)
|Sexta-feira
|23h15
|F1TV Pro
|Corrida 2 (13 voltas ou 30min + 1 volta)
|Sábado
|21h20
|F1TV Pro
|
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|Dia
|Horário
|DIRETO DO PADDOCK
|Quinta-feira
|06h
|SEXTA-LIVRE
|Sexta-feira
|Após o TL2 (AO VIVO)
|Q4
|Sábado
|Após a Classificação (AO VIVO)
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida (AO VIVO)
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|19h00 (AO VIVO)
A Fórmula 1 chega a Las Vegas com os dois títulos de 2026 decididos: Andrea Kimi Antonelli é o campeão de pilotos, enquanto a Mercedes levantou mais uma taça de Construtores. Mas, entre os pilotos, a briga pelo vice segue bem aberta.
Já inalcançável, Antonelli tem 390 pontos, bem distante dos cinco candidatos ao vice: Max Verstappen é o segundo com 279, com George Russell em terceiro, com 262, Lewis Hamilton é o quarto com 261, Charles Leclerc o quinto com 249 e Lando Norris fecha o top 6 com 246.
O Brasil volta a ter dois representantes no grid neste fim de semana. Gabriel Bortoleto é o 14º colocado, com 14 pontos, enquanto Rafa Câmara vai em busca de seus primeiros pontos na F1 em sua segunda corrida na categoria.
Já a F1 Academy encerra a temporada 2026 neste fim de semana. O título já está decidido para Alisha Palmowski, com a britânica tendo 172 pontos. A briga pelo vice segue em aberto. Nina Gademan é a segunda com 119, enquanto Emma Felbermayr é a terceira, com 113. Representante brasileira do grid, Rafaela Ferreira é a 12ª, com 27.
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