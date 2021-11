O GP de São Paulo de Fórmula 1, disputado neste domingo em Interlagos, detém o novo recorde de público da história da categoria máxima do automobilismo mundial no Brasil: foram 181.711 presentes nos três dias de evento no Autódromo José Carlos Pace.

Com isso, a etapa brasileira da temporada 2021, uma das mais disputadas da história recente da elite do esporte a motor, supera a corrida realizada em 2001, há 20 anos, quando o circuito da zona sul paulistana recebeu mais de 174 mil espectadores.

No último GP de F1 disputado no Brasil, em 2019, o público dos três dias de evento havia sido de 158.213. No ano anterior, em 2018, a prova realizada no estado de São Paulo registrou 150.307 pessoas.

