Clique nas setas das imagens para ver as informações…

O agrupamento do bargeboard na Red Bull RB16B - observe a borda superior semelhante a uma pena do elemento vertical principal.

A Red Bull voltou à sua cavidade de desvio completo mais convencional com uma barreira térmica aplicada ao painel, tendo executado uma configuração mais aberta no México.

A Ferrari parece ter uma configuração assimétrica, já que no lado esquerdo do carro a equipe instalou um design de tambor fechado, alterando a interação aerodinâmica e térmica entre ela e o aro da roda.

O arranjo do tambor de freio dianteiro direito na Ferrari SF21 utiliza a cavidade de desvio para que o fluxo de ar canalizado pela face do carro seja exposto ao aro da roda.

Ferrari usa uma saída de resfriamento relativamente grande na parte traseira do carro, que você notará que é subdividida pela palheta horizontal abaixo do triângulo superior.

Uma excelente vista do conjunto de tábuas e defletor de sidepod do McLaren MCL35. Observe como a carroceria de sidepod cai quando abraça os radiadores e resfriadores.

Mostrando a disparidade para o fim do grid, a Haas ainda precisa carregar um pacote de downforce relativamente alto no Brasil.

Ainda em altitude, mas sem as condições extremas do México, a Red Bull voltou a uma configuração de força descendente média no Brasil, mais uma vez utilizando a asa traseira em forma de colher.

Uma olhada no layout do radiador empilhado dentro dos sidepods da Ferrari SF21.

O conjunto do freio dianteiro durante o processo de construção da Aston Martin AMR21. Observe o arranjo de sino semelhante com o padrão de perfuração em forma de diamante usado para ajudar a guiar o fluxo de ar através do veículo.

Os mecânicos da Alpine preparam a dianteira do A521 enquanto aguardam a chegada das unidades de força. Podemos ver as longarinas de suporte de impacto superior e inferior à frente dos sidepods, pois não há carroceria para disfarçá-los.

Esta foto da Red Bull RB16B durante sua preparação é cheia de detalhes, incluindo o duto do freio dianteiro, a suspensão dianteira interna, o tanque de óleo auxiliar montado sob o chassi, o layout do radiador dentro das cápsulas laterais e o resfriador montado acima a unidade de potência.

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.