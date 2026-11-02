GP de São Paulo de F1: Confira horários e como assistir à etapa, com Bortoleto
Principal categoria do automobilismo mundial chega ao Brasil para 20ª etapa da temporada
Foto de: Pauline Ballet / LAT Images via Getty Images
E chegou a hora do Brasil! A Fórmula 1 segue acelerando e, neste fim de semana, a principal categoria do automobilismo mundial finaliza sua rodada tripla do continente americano, chegando a Interlagos para o GP de São Paulo!
Confira a programação do GP de São Paulo de F1:
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|12h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|16h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 3
|Sábado
|11h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|15h00
|
SporTV / Globoplay / F1TV Pro
* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
|Corrida
|Domingo
|14h00
|
TV Globo/ SporTV / Globoplay / F1TV Pro
* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|DIRETO DO PADDOCK
|Quinta-feira
|19h (AO VIVO)
|SEXTA-LIVRE
|Sexta-feira
|Após o TL2 (AO VIVO)
|Q4
|Sábado
|Após a Classificação (AO VIVO)
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida (AO VIVO)
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|19h00 (AO VIVO)
Andrea Kimi Antonelli chega a São Paulo já campeão mundial de 2026! O italiano foi terceiro colocado no GP do México, mas o resultado já era mais do que o suficiente para, matematicamente, garantir o título.
Já Max Verstappen, vencedor da prova mexicana, agora soma 261 pontos e alcançou a vice-liderança do campeonato, superando Lewis Hamilton, que permanece na terceira posição, e George Russell, agora quarto colocado. Charles Leclerc, da Ferrari, completa o top cinco.
Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO
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