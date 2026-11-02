GP de São Paulo de F1: Confira horários e como assistir à etapa, com Bortoleto

E chegou a hora do Brasil! A Fórmula 1 segue acelerando e, neste fim de semana, a principal categoria do automobilismo mundial finaliza sua rodada tripla do continente americano, chegando a Interlagos para o GP de São Paulo!

Confira a programação do GP de São Paulo de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 12h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 16h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Treino Livre 3 Sábado 11h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação Sábado 15h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro * React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube Corrida Domingo 14h00 TV Globo/ SporTV / Globoplay / F1TV Pro * React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 19h (AO VIVO) SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 (AO VIVO) Q4 Sábado Após a Classificação (AO VIVO) PÓDIO Domingo Após a Corrida (AO VIVO) RETA FINAL Segunda-feira 19h00 (AO VIVO)

Andrea Kimi Antonelli chega a São Paulo já campeão mundial de 2026! O italiano foi terceiro colocado no GP do México, mas o resultado já era mais do que o suficiente para, matematicamente, garantir o título.

Já Max Verstappen, vencedor da prova mexicana, agora soma 261 pontos e alcançou a vice-liderança do campeonato, superando Lewis Hamilton, que permanece na terceira posição, e George Russell, agora quarto colocado. Charles Leclerc, da Ferrari, completa o top cinco.

Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO

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