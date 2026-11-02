Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1 - Antonelli temia bater nas últimas voltas do GP do México: "Já estava chorando"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1 - Antonelli temia bater nas últimas voltas do GP do México: "Já estava chorando"

Porsche Cup: Confira horários e onde assistir à etapa de Interlagos

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Sprint F1
Porsche Cup: Confira horários e onde assistir à etapa de Interlagos

GP de São Paulo de F1: Confira horários e como assistir à etapa, com Bortoleto

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
GP de São Paulo de F1: Confira horários e como assistir à etapa, com Bortoleto

Bortoleto sobe para P8 após punições às Alpines; Hirakawa é décimo e pontua em estreia na F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
Bortoleto sobe para P8 após punições às Alpines; Hirakawa é décimo e pontua em estreia na F1

F1 - Bortoleto vê potencial para briga por pontos em São Paulo: "Temos que estar na frente"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1 - Bortoleto vê potencial para briga por pontos em São Paulo: "Temos que estar na frente"

F1: Piastri é punido em 10s e Bortoleto pontua no GP do México; assista incidente entre Oscar e Lindblad

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1: Piastri é punido em 10s e Bortoleto pontua no GP do México; assista incidente entre Oscar e Lindblad

F1: Antonelli iguala marca histórica de Schumacher e Verstappen com título antecipado no México

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1: Antonelli iguala marca histórica de Schumacher e Verstappen com título antecipado no México

Antonelli quebra jejum de 73 anos sem campeões italianos na F1; relembre histórico

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
Antonelli quebra jejum de 73 anos sem campeões italianos na F1; relembre histórico
Fórmula 1 GP do México

GP de São Paulo de F1: Confira horários e como assistir à etapa, com Bortoleto

Principal categoria do automobilismo mundial chega ao Brasil para 20ª etapa da temporada

Redação Motorsport.com
Editado:
Add as a preferred source
Fans

Foto de: Pauline Ballet / LAT Images via Getty Images

E chegou a hora do Brasil! A Fórmula 1 segue acelerando e, neste fim de semana, a principal categoria do automobilismo mundial finaliza sua rodada tripla do continente americano, chegando a Interlagos para o GP de São Paulo

Leia também:

Confira a programação do GP de São Paulo de F1: 

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1 Sexta-feira 12h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Treino Livre 2 Sexta-feira 16h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Treino Livre 3 Sábado 11h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Classificação Sábado 15h00

SporTV / Globoplay / F1TV Pro

 

* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
Corrida Domingo 14h00

TV Globo/ SporTV / Globoplay / F1TV Pro

 

* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
       

Programas no YouTube do Motorsport.com

 Dia Horário  
DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 19h (AO VIVO)  
SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 (AO VIVO)   
Q4 Sábado Após a Classificação (AO VIVO)  
PÓDIO Domingo Após a Corrida (AO VIVO)  
RETA FINAL Segunda-feira 19h00 (AO VIVO)  

Andrea Kimi Antonelli chega a São Paulo já campeão mundial de 2026! O italiano foi terceiro colocado no GP do México, mas o resultado já era mais do que o suficiente para, matematicamente, garantir o título. 

Max Verstappen, vencedor da prova mexicana, agora soma 261 pontos e alcançou a vice-liderança do campeonato, superando Lewis Hamilton, que permanece na terceira posição, e George Russell, agora quarto colocado. Charles Leclerc, da Ferrari, completa o top cinco. 

Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Bortoleto sobe para P8 após punições às Alpines; Hirakawa é décimo e pontua em estreia na F1
Próximo artigo Porsche Cup: Confira horários e onde assistir à etapa de Interlagos

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com

F1: Piastri é punido em 10s e Bortoleto pontua no GP do México; assista incidente entre Oscar e Lindblad

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1: Piastri é punido em 10s e Bortoleto pontua no GP do México; assista incidente entre Oscar e Lindblad

NASCAR Cup: Byron encerra jejum de vitórias em Martinsville e Larson se aproxima do tri

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Martinsville II
NASCAR Cup: Byron encerra jejum de vitórias em Martinsville e Larson se aproxima do tri

MotoGP: Países desaconselham ida ao GP do Catar apesar de garantia da categoria; veja lista

MotoGP
MotoGP
GP da Malásia
MotoGP: Países desaconselham ida ao GP do Catar apesar de garantia da categoria; veja lista

Últimas notícias

F1 - Antonelli temia bater nas últimas voltas do GP do México: "Já estava chorando"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do México
F1 - Antonelli temia bater nas últimas voltas do GP do México: "Já estava chorando"

Porsche Cup: Confira horários e onde assistir à etapa de Interlagos

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Sprint F1
Porsche Cup: Confira horários e onde assistir à etapa de Interlagos

GP de São Paulo de F1: Confira horários e como assistir à etapa, com Bortoleto

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do México
GP de São Paulo de F1: Confira horários e como assistir à etapa, com Bortoleto

Bortoleto sobe para P8 após punições às Alpines; Hirakawa é décimo e pontua em estreia na F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do México
Bortoleto sobe para P8 após punições às Alpines; Hirakawa é décimo e pontua em estreia na F1