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GP de São Paulo de F1 divulga datas das pré-vendas de ingressos para 2027

Etapa de Interlagos está marcada para os dias 05, 06 e 07 de novembro de 2027

Guilherme Longo
Guilherme Longo
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Fans

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Foto de: Pauline Ballet / LAT Images via Getty Images

Antes mesmo dos primeiros carros irem à pista de Interlagos, na próxima sexta-feira (06), a organização do GP de São Paulo de Fórmula 1 divulgou as datas das primeiras pré-vendas de ingressos para a edição de 2027 do evento.

Leia também:

Segundo o calendário preliminar, divulgado pela categoria em setembro, o GP de São Paulo será realizado no fim de semana de 05 a 07 de novembro de 2027, sendo a 21ª etapa da temporada, mantendo a rodada tripla com os GPs dos Estados Unidos (24/10) e do México (31/10).

Para os interessados em acompanhar a ação em Interlagos ao vivo, as primeiras pré-vendas foram confirmadas pela organização.

Na próxima segunda-feira, dia 09 de novembro, ao meio-dia, abre a pré-venda exclusiva para clientes com cartão Porto Bank. Já no dia 12 de novembro, quinta-feira, também ao meio dia, a venda será aberta para o cartão American Express. Os interessados em comprar os ingressos devem acessar o portal oficial do GP de São Paulo na plataforma Eventim

No caso da pré-venda Porto Bank, serão limitadas compras a até quatro ingressos por CPF, com disponibilidade para os setores:  A (entrada da Reta Principal e Reta Principal), B (Reta Principal), M (final da Reta Principal), D (S do Senna), H (Curva do Sol), R (início da Reta Oposta) e G (Reta Oposta).

A organização não confirmou quando será aberta a venda oficial de ingressos para todos os setores, mas, seguindo o padrão dos anos anteriores, ela deve iniciar na semana seguinte, a partir do dia 16 de novembro.

A edição de 2026 do GP de São Paulo mantém o processo de aumento do público em Interlagos, com a criação de novos setores de arquibancada, como o localizado no fim da reta principal / S do Senna.

Sem MARTÍN, OCTA de MÁRQUEZ é QUESTÃO DE TEMPO? TENSÃO na MOTOGP sobre GP DO CATAR!

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